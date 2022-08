Galaxy Z Flip 4 contre Z Fold 4 : quel style de Samsung pliable vous convient ?

Samsung a présenté mercredi les derniers modèles de ses gammes de téléphones pliables sophistiqués, dans le prolongement de ses efforts pour généraliser les téléphones pliables. La Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, annoncé lors de l’événement annuel Unpacked de la société, ont été révélés aux côtés de la Galaxy Watch 5 et Galaxy Buds 2 Pro. Le Galaxy Fold 4 et le Z Flip 4 seront lancés le 26 août, à partir de 1 800 $ (1 649 £, 2 499 AU $) et 1 000 $ (999 £, 1 499 AU $) respectivement – ​​le même prix que chacun de leurs prédécesseurs.

Bien que les deux téléphones aient un design pliable, l’aspect et la sensation spécifiques sont différents pour chacun. Le Z Flip 4 est un téléphone à clapet popularisé par le Razr de Motorola. Il est compact, nostalgiquement cool et cible les créateurs de contenu en ligne, entre autres groupes démographiques. Le Z Fold 4, en revanche, est le plus lourd pliable de style livre de Samsung. C’est presque le double de la hauteur du Z Flip 4 lorsque les deux sont pliés “fermés”. Une fois déployé, le Z Fold 4 se transforme en un écran intérieur de la taille d’une tablette qui, selon Samsung, est un outil puissant pour le multitâche, qui est renforcé par 12 Go de RAM.

Avec la taille plus grande (et le prix plus élevé) du Z Fold 4, vient un ensemble de fonctionnalités correspondant. Il y a trois caméras arrière dont un téléobjectif, contre seulement deux sur le Z Flip 2. Le Z Fold 4 parvient également à s’entasser dans une batterie plus grande. Leurs écrans avant sont également différents. Le Z Flip 4 a un petit écran sur la partie inférieure de la couverture, que Samsung a rendu plus utile avec cette itération. L’écran du Z Fold 4 a presque la taille d’un écran de téléphone ordinaire.

Malgré leurs différences physiques, le plus gros flex de Samsung était peut-être le logiciel, et les changements ont affecté les deux nouveaux modèles. Comme le Z Fold 4, le Flip 4 obtient la fonction de pavé tactile de l’écran inférieur dans son mode Flex – c’est la fonction qui divise les applications entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsqu’il est plié à moitié. Avec les mises à jour, vous pourrez utiliser la moitié inférieure de l’écran comme trackpad pour naviguer dans la partie supérieure de l’écran, ce qui facilitera la manipulation des applications en mode Flex. Chaque modèle reçoit également des améliorations de photographie nocturne qui ont été lancées avec le Galaxy S22, y compris des photos en mode portrait de nuit. Ces changements semblent souligner les efforts de Samsung pour convaincre les acheteurs de passer à un téléphone pliable – ou à tout le moins susciter un certain intérêt pour celui-ci.

Pour plus d’informations sur la façon dont le Z Flip 4 se compare au Z Fold 4, consultez le tableau des spécifications de Crumpe ci-dessous pour une comparaison côte à côte.