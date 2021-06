Galaxy Z Flip 3 est chaud sous tous les angles

Grâce à ce qui semble être un flot incalculable de fuites, nous comprenons très bien à quoi s’attendre de Samsung dans la seconde moitié de 2021. Nous avons déjà eu un assez bon aperçu du Galaxy Z Fold 3, mais aujourd’hui , nous avons maintenant droit à un regard à 360 degrés sur le prochain Galaxy Z Flip 3, un téléphone qui m’intéresse beaucoup pour une raison étrange.

Du point de vue matériel, esthétiquement, c’est une très belle mise à niveau. La principale différence est que l’écran de couverture est beaucoup plus grand, capable de détailler plus d’informations, telles que les notifications, au fur et à mesure qu’il entre. troisième (deuxième, techniquement) itération d’un appareil.

Quant aux couleurs, elles ne semblent pas manquer. Les rendus récemment divulgués détaillent les options noir, gris foncé, or et violet. Il y en aura pour tous les goûts, si les rendus s’avèrent exacts. Personnellement, ce gris foncé a l’air solide.

Des fans de Flip envisagent-ils de prendre celui-ci ?

// Giznext