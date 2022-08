Galaxy Watch5 et Watch5 Pro dévoilés avec des cristaux de saphir et des batteries plus grandes

Samsung a dévoilé la nouvelle série Galaxy Watch5, qui se concentre sur la santé, la forme physique et le style de vie. Il existe trois modèles – une Watch5 vanille en 40 mm et 44 mm et une Watch5 Pro (45 mm).

C’est la première fois que Samsung utilise l’écran Sapphire Crystal. Il offre 60% de résistance supplémentaire contre les rayures et, étonnamment, il est disponible sur les trois modèles (au lieu d’être limité au seul Pro). Les montres sont également certifiées pour une résistance à l’eau 5ATM (et IP68 également), plus MIL-STD-810H.

















Samsung Galaxy Watch5 40 mm et 44 mm, plus Watch5 Pro (45 mm)

La Galaxy Watch5 de 40 mm mesure en réalité 39,3 x 40,4 x 9,8 mm, pèse 28,7 g et dispose d’un écran de 1,2″ (396 x 396 pixels). Pour la montre de 44 mm, ces mesures sont de 43,3 x 44,4 x 9,8 mm et 33,5 g. Enfin, la Watch5 Pro mesure 45,4 x 45,4 x 10,5 mm et pèse 46,5 g. Le 44 mm et le Pro ont des écrans de 1,4″ (450 x 450 pixels).

Tous les trois ont le mode Always On Display. Cependant, (si ce n’était pas clair sur les images), aucun d’entre eux n’a de lunette tournante matérielle. C’est une chose classique et il n’y a pas de montre classique de cette génération (pas encore, en tout cas).











Les commandes matérielles de la série Watch5 – pas de lunette tournante ici

La Galaxy Watch5 Pro est la montre la plus durable et la plus riche en fonctionnalités de Samsung à ce jour. Il a une meilleure durabilité que même ses frères et sœurs non Pro grâce au cristal de saphir amélioré, une lunette saillante qui protège l’écran et un châssis en titane. Le bracelet sport présente un nouveau design de boucle en D sans trous et la possibilité d’ajuster la longueur de manière transparente.



La nouvelle conception de bracelet D Buckle pour la Watch5 Pro n’a pas de trous et offre des ajustements de longueur sans couture

Le Pro possède également la plus grande batterie de toutes les Galaxy Watch à 590 mAh. Les montres vanille arrivent également avec des mises à niveau de batterie, une capacité de 284 mAh pour celle de 40 mm et 410 mAh pour celle de 44 mm. Avec une charge rapide, vous pouvez obtenir 8 heures d’autonomie en seulement 8 minutes. Si vous avez une demi-heure à perdre, la batterie montera jusqu’à 45%.

Les trois montres sont alimentées par le chipset Exynos W920 qui a également été utilisé dans la série Watch4. La configuration de la mémoire est également la même, 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage. Les nouveaux modèles arrivent avec la dernière One UI Watch 4.5.



Une variété de nouveaux cadrans de montre

Alors que tous les modèles Watch5, seul le Pro vous permet de fournir un itinéraire prédéterminé (sous la forme d’un fichier GPX). Vous pouvez enregistrer des données d’itinéraire et les partager avec vos amis qui pourraient vouloir faire la même randonnée. Il y a une navigation étape par étape avec juste des vibrations ou même un guidage vocal pour vous garder sur la piste. À la fin de la journée, la fonction Track Back vous guidera jusqu’à votre point de départ.

Bientôt, Google Maps pourra fonctionner sur la montre même sans être connecté à votre smartphone. Les montres embarquent des récepteurs GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. En outre, une boussole, un baromètre, un capteur de température, un accéléromètre, un gyroscope et des capteurs de lumière. Bien que la connectivité LTE soit facultative, toutes les montres bénéficient du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi bi-bande 5 a/b/g/n et du NFC.

En parlant d’applications, SoundCloud et Deezer sont désormais pris en charge. Si vous utilisez Spotify, vous pouvez simplement demander à l’assistant Google de changer de piste.



La série Watch5 peut mesurer votre composition corporelle

Pour le suivi de l’exercice et de la santé, il existe un tracker de fréquence cardiaque optique, ainsi qu’un ECG et un capteur d’impédance bioélectrique (BIA). L’analyse BIA vous permet de définir votre objectif de poids, de pourcentage de graisse corporelle et même de muscle squelettique et vous guidera à travers une série d’objectifs progressifs.











Capteur de fréquence cardiaque optique • ECG • Suivi de santé 24h/24 et 7j/7

Après quelques minutes d’exercice cardio intensif, la montre vous montrera comment optimiser la récupération et vous recommandera la quantité de liquides à boire en fonction des données de perte de sueur.

Le suivi du sommeil a une interface repensée qui offre une compréhension facile des données clés collectées pendant votre sommeil, l’analyse des habitudes de sommeil affiche vos habitudes de sommeil avec des symboles. Le programme de coaching du sommeil créera un programme personnalisé d’un mois avec des missions, des listes de contrôle et des rapports de sommeil pour créer votre environnement de sommeil parfait. Si vous avez une maison compatible SmartThings, la montre peut éteindre les lumières et régler la climatisation et le téléviseur sur des paramètres prédéterminés.



Suivi avancé du sommeil avec une fonction d’analyse des habitudes de sommeil



Votre symbole de sommeil est une manière courte et simple de décrire vos habitudes de sommeil

Le Watch Bespoke Studio vous permet de choisir le modèle que vous aimez (y compris la taille), le boîtier de la montre et le bracelet. Samsung propose une variété de bracelets que vous pouvez utiliser pour personnaliser la montre plus tard : des bracelets sport bicolores, des bracelets OTAN, un bracelet à maillons en titane, un bracelet milanais et plus encore.



Une variété de bandes aident à la personnalisation

La série Samsung Galaxy Watch5 est en précommande aujourd’hui et sera disponible à partir du 26 août. Le modèle 40 mm coûte 280 $/300 € pour la version Bluetooth et 330 $/350 € si vous souhaitez une connectivité LTE. La montre est disponible en graphite, argent et or rose. Le modèle 44 mm obtient une palette de couleurs légèrement différente : Graphite, Silver, Sapphire.

La Watch5 Pro commence à 450 $/470 € pour un modèle Bluetooth et monte jusqu’à 500 $/520 € pour un modèle LTE. Vous pouvez choisir entre Black Titanium et Grey Titanium.

















Les Galaxy Watch5 40 mm, 44 mm et Watch5 Pro ont également des versions Golf Edition

De plus, il existe une Samsung Galaxy Watch5 Golf Edition, qui est livrée avec un bracelet bicolore, un abonnement illimité à l’application Smart Caddy et des cadrans de montre exclusifs. Les trois modèles ont une édition Golf, celle de 40 mm commence à 330 $ pour un modèle Bluetooth.

