Galaxy Watch reçoit les flux de caméra Nest en direct dans la mise à jour que nous voulons vraiment

Je ne peux pas dire que j’ai jamais imaginé un monde où les flux de ma caméra de sécurité domestique intelligente pourraient être visualisés directement depuis le poignet via la montre intelligente que je portais, mais nous y sommes. Et maintenant que j’y pense, c’est une fonctionnalité qui pourrait être très utile, car la montre à mon poignet me envoie constamment des notifications de flux avec lesquelles je n’ai pas pu faire grand-chose auparavant. Il est peut-être temps de dépoussiérer l’ancienne Galaxy Watch 5 Pro.

Samsung annoncé cette semaine que les appareils Galaxy Watch, utilisant SmartThings, peuvent surveiller et contrôler encore plus de choses, directement depuis le poignet. La nouvelle liste d’appareils comprend des purificateurs d’air, des thermostats et des stores, ainsi que les caméras que j’ai mentionnées ci-dessus.

Dans le domaine des caméras, SmartThings prend en charge les flux en direct des caméras Nest et des appareils de maison et de sonnette de Ring. Cela devrait signifier qu’une notification frappe votre poignet après avoir détecté un mouvement, puis vous pouvez y accéder sur votre montre pour afficher un flux en direct.

En plus des flux en direct, SmartThings et votre Galaxy Watch vous permettront d’accéder à une conversation bidirectionnelle sur ces mêmes appareils. Dire au gars d’UPS – comme vous le voyez en direct – qu’il est sûr de laisser ce colis d’une montre est maintenant une chose qu’il semble. L’avenir est parfois beau.

Prêt à plonger dans un flux de caméra aujourd’hui ? Vous ne pouvez pas. Il s’agit d’une “mise à jour à venir” et nous ne savons pas exactement quand.