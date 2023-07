Galaxy Watch 6 sera disponible dans ces tailles

En plus du Galaxy Flip 5 et du Galaxy Fold 5, Samsung devrait annoncer sa prochaine gamme de montres lors de son événement Unpacked le 26 juillet. Ces montres devraient être la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, qui ont toutes deux fuité. dans les rendus à quelques reprises jusqu’à aujourd’hui.

Si vous avez suivi les apparences, nous avons quelques informations à ajouter à l’histoire. Grâce à une fuite de détaillant hors de Corée, nous connaissons maintenant les tailles parmi lesquelles vous pourrez choisir une fois que vous réaliserez que vous avez besoin d’une Galaxy Watch 6 au poignet.

Selon Funshople Galaxy Watch 6 sera disponible en tailles 40 mm ou 44 mmtandis que le La Galaxy Watch 6 Classic verra des boîtiers de 43 mm et 47 mm. Ces tailles correspondent aux modèles Bluetooth et LTE.

Vous vous demandez quoi faire de ces informations ? Eh bien, la Galaxy Watch 5 est disponible dans ces mêmes tailles de 40 mm et 44 mm, donc si vous en possédez une, vous savez à quoi vous attendre. La Watch 6 devrait également ressembler à la Watch 5 et à la Watch 4.

Là où cette situation change certains, c’est dans la Galaxy Watch 5 Classic. Nous n’avons pas de véritable référence de la Watch 5, car il n’y avait pas de Galaxy Watch 5 Classic, mais il y avait une Galaxy Watch 5 Pro avec un boîtier de 45 mm. La gamme Galaxy Watch 4 avait un Classic et ses tailles étaient de 42 mm et 46 mm, nous augmentons donc légèrement la taille du boîtier. Ce n’est probablement pas la fin du monde, mais le 47 mm va être un grand garçon.

Nous achetons toujours de nouvelles montres Galaxy chaque année ou ont-elles résisté depuis le retour de Wear OS ?

// Sam Mobile