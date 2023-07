Galaxy Watch 6 peut effectuer des contrôles de température environnementaux fous

Avec seulement quelques jours avant que Samsung ne présente sa nouvelle gamme Galaxy Watch 6, la société commence à annoncer des articles connexes qui relieront toute la situation. Ils le font souvent avant un grand événement Unpacked, donc ce n’est pas quelque chose de nouveau. Ce sont souvent les éléments qui pourraient être liés aux logiciels et qui toucheront plus que les nouveaux appareils.

Pour aujourd’hui, Samsung annoncé trois applications qui viendront sur la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, ainsi que sur certaines montres plus anciennes. Ces applications sont Samsung Wallet, Thermo Check et WhatsApp.

Si vous avez suivi l’actualité récente de Wear OS, vous devez déjà savoir que Whatsapp est en chantier depuis au moins mai de cette année. Google en a parlé à I/O et nous pensions que cela arriverait ensuite avec la baisse de la fonctionnalité June Pixel Watch. Samsung affirme que les propriétaires de Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 4 « peuvent désormais utiliser la toute première application smartwatch de WhatsApp ». Allez le chercher si vous possédez une de ces montres. (Lien Google Play)

Portefeuille Samsung « viendra à la nouvelle série Galaxy Watch » pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements, de fournir des pièces d’identité et d’utiliser des billets de spectacle. Samsung n’a rien dit sur les montres plus anciennes, mais je ne vois pas pourquoi ils n’obtiendraient pas également Wallet. Après tout, ils ont Samsung Pay et c’est le remplaçant.

Et enfin, Contrôle thermique arrive d’abord dans la série Galaxy Watch 6 avant de s’étendre à la gamme Galaxy Watch 5. Qu’est-ce que Thermo Check ? Samsung le décrit comme une application utilisant la technologie infrarouge de votre montre pour les mesures de température. Cela signifie que les utilisateurs peuvent « mesurer facilement la température de leur environnement, des repas qu’ils sont sur le point de manger à l’eau dans laquelle ils sont sur le point de nager, le tout sans aucun contact physique requis ». Tiens bon, quoi ? Mon esprit est un peu époustouflé par cette idée.

Je suis plus que jamais prêt pour la Galaxy Watch 6.