Galaxy Watch 5 Pro officiel avec de grandes mises à niveau sur Galaxy Watch 4

Comme le Fold 4 et le Flip 4, Samsung a annoncé la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro, leurs nouvelles montres avec des mises à niveau dans plusieurs domaines. Ces nouvelles montres offrent des batteries plus grosses, un suivi de santé plus précis, plus de stockage et, pour la première fois, une charge plus rapide. Vous aimerez peut-être votre Galaxy Watch 4, mais il peut y avoir des mises à niveau assez importantes ici, ainsi qu’une belle offre d’échange, pour vous inciter à faire un changement.

Galaxy Watch 5 contre Galaxy Watch 5 Pro

Les nouvelles Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro sont très similaires à bien des égards. Samsung a utilisé beaucoup des mêmes spécifications, comme le processeur et l’affichage, la RAM et le stockage, Wear OS, une charge plus rapide et des capteurs. Mais les montres sont commercialisées auprès de différentes personnes ayant des besoins vestimentaires différents.

La Galaxy Watch 5 est en grande partie une suite de la Galaxy Watch 4, avec un style et un argumentaire de vente familiers pour ceux qui veulent une smartwatch avec un suivi de santé solide dans un package gérable et une autonomie de batterie décente. La Galaxy Watch 5 Pro est un appareil plus grand avec une batterie massive, destinée aux types extérieurs qui ont besoin d’encore plus de durabilité.

Pour les spécifications correspondantes, vous trouverez le même processeur double cœur Exynos W920 dans les deux, tout comme nous l’avons fait dans la Galaxy Watch 4 de l’année dernière. Samsung a ensuite ajouté 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, le même capteur bioactif pour les mesures de santé, le WiFi, le Bluetooth 5.2 et la résistance à l’eau 5ATM. Pour la première fois, Samsung a également ajouté un capteur de température.

Là où nous trouvons des différences, c’est dans la taille et la capacité de la batterie. La Galaxy Watch 5 est disponible en tailles 44 mm et 40 mm, avec des batteries 410 mAh et 284 mAh pour le trajet. La Galaxy Watch 5 Pro est uniquement livrée dans un boîtier de 45 mm avec une batterie de 590 mAh. Nous avons des écrans AMOLED de 1,4″ sur les plus grandes Watch 5 et Watch 5 Pro, plus un écran de 1,2″ sur le modèle Watch 5 de 40 mm.

La nouvelle gamme Galaxy Watch 5 est alimentée par Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5 de Samsung prête à l’emploi.

Alors quoi de neuf dans la Watch 5 et la Watch 5 Pro ?

Vous regardez peut-être les images ici et les spécifications que j’ai mentionnées ci-dessus et vous vous demandez pourquoi je pense que la mise à niveau en vaudra la peine à partir de la Watch 4. Eh bien, parlons des grands changements.

Meilleur suivi de la santé : Samsung affirme que son capteur BioActive – qui suit la fréquence cardiaque optique, le signal cardiaque électrique et l’impédance bioélectrique – est de retour pour votre fréquence cardiaque, votre niveau d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress et vos besoins en ECG. Les lectures que vous obtenez de la ligne Watch 5 seront plus précises, grâce à une surface accrue qui offre un contact plus direct avec votre poignet.

: Samsung affirme que son capteur BioActive – qui suit la fréquence cardiaque optique, le signal cardiaque électrique et l’impédance bioélectrique – est de retour pour votre fréquence cardiaque, votre niveau d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress et vos besoins en ECG. Les lectures que vous obtenez de la ligne Watch 5 seront plus précises, grâce à une surface accrue qui offre un contact plus direct avec votre poignet. Capteur de température : En parlant de santé, Samsung introduit un capteur de température dans chaque montre. Le suivi de la température est utile pour déterminer si vous pourriez tomber malade, au cas où vous auriez besoin d’un exemple ou pourquoi c’est utile.

: En parlant de santé, Samsung introduit un capteur de température dans chaque montre. Le suivi de la température est utile pour déterminer si vous pourriez tomber malade, au cas où vous auriez besoin d’un exemple ou pourquoi c’est utile. Batteries plus grosses, charge plus rapide : Pour la Galaxy Watch 5, Samsung a augmenté la taille de la batterie de 13 % et ajouté une charge rapide 30 % plus rapide que la Galaxy Watch 4. Vous pouvez mettre la Galaxy Watch 5 sur un chargeur pendant 8 minutes pour obtenir 8 heures de temps de suivi du sommeil. . Pour la batterie de la Galaxy Watch 5 Pro, nous parlons d’une augmentation de 60 % de la taille de la batterie, ainsi que d’une charge plus rapide.

: Pour la Galaxy Watch 5, Samsung a augmenté la taille de la batterie de 13 % et ajouté une charge rapide 30 % plus rapide que la Galaxy Watch 4. Vous pouvez mettre la Galaxy Watch 5 sur un chargeur pendant 8 minutes pour obtenir 8 heures de temps de suivi du sommeil. . Pour la batterie de la Galaxy Watch 5 Pro, nous parlons d’une augmentation de 60 % de la taille de la batterie, ainsi que d’une charge plus rapide. Affichages en verre saphir : Pour la première fois, Samsung utilise des écrans en verre saphir dans toutes les montres, de sorte que les risques de les rayer ont été considérablement réduits. Samsung affirme que ceux-ci offrent une couche externe 60% plus dure.

: Pour la première fois, Samsung utilise des écrans en verre saphir dans toutes les montres, de sorte que les risques de les rayer ont été considérablement réduits. Samsung affirme que ceux-ci offrent une couche externe 60% plus dure. Fichiers GPX sur Watch 5 Pro : Samsung va apparemment enfin vous permettre de partager des entraînements, des randonnées ou des itinéraires depuis la Watch 5 Pro avec prise en charge GPX. Yay.

: Samsung va apparemment enfin vous permettre de partager des entraînements, des randonnées ou des itinéraires depuis la Watch 5 Pro avec prise en charge GPX. Yay. Bracelet sport D-Buckle sur Watch 5 Pro: Samsung ajoute un nouveau bracelet à boucle en D à la Watch 5 Pro, qui, selon eux, “offre une durabilité robuste avec un ajustement élégant et propre”.

Donc peut-être rien de révolutionnaire ici, mais la durée de vie supplémentaire de la batterie et la charge plus rapide sont des améliorations assez importantes. Nous serons toujours à la recherche d’un suivi de santé plus précis et ne dirons jamais “non” aux écrans en verre saphir. Ce sont de belles améliorations par rapport à la gamme Watch 4 de l’année dernière.

Spécifications de la Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro

GALAXY MONTRE 5 GALAXY MONTRE 5 PRO Matière & couleur Boîtier en aluminium Armor avec bracelet sport

– 44 mm : Graphite, Saphir, Ruban

– 40 mm : Graphite, Or rose, Ruban Boîtier en titane avec bracelet sport à boucle en D

– Titane noir, Titane gris Taille – 44 mm : 43,3 x 44,4 x 9,8 mm, 33,5 g

– 40 mm : 39,3 x 40,4 x 9,8 mm, 28,7 g -45,4 x 45,4 x 10,5 mm, 46,5 g Affichage Verre saphir, Super AMOLED, couleur toujours affichée

– 44 mm : 1,4″ (34,6 mm) 450 x 450

– 40 mm : 1,2″ (30,4 mm) 396 x 396 Verre saphir, Super AMOLED, couleur toujours affichée

– 1.4″ (34.6mm) 450×450 Processeur Exynos W920 double cœur 1,18 GHz Exynos W920 double cœur 1,18 GHz Mémoire 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage interne 1,5 Go de RAM

16 Go de stockage interne La batterie – 44mm : 410mAh

– 40mm : 284mAh

Charge plus rapide (charge sans fil basée sur WPC) – 590 mAh

Charge plus rapide (charge sans fil basée sur WPC) Système d’exploitation / interface utilisateur Porter le système d’exploitation 3.5

Une montre d’interface utilisateur 4.5 Porter le système d’exploitation 3.5

Une montre d’interface utilisateur 4.5 Capteurs Capteur bioactif Samsung (fréquence cardiaque optique + signal cardiaque électrique + analyse d’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière Capteur bioactif Samsung (fréquence cardiaque optique + signal cardiaque électrique + analyse d’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière Connectivité LTE

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz

NFC

GPS/Glonass/Beidou/Galileo LTE

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz

NFC

GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilité 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

Prix ​​et informations sur la version de la Galaxy Watch 5

D’accord, alors que cherchons-nous pour les prix, les couleurs et les dates de sortie ? La Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro seront en précommande aujourd’hui (8/10) jusqu’au 25 août. Elles seront ensuite lancées le 26 août dans vos espaces de vente préférés.

La Galaxy Watch 5 44 mm est disponible en graphite, saphir et argent. La Galaxy Watch 5 40 mm est disponible en graphite, or rose et argent. Les prix commencent à 279,99 $ pour les modèles Bluetooth et à 329,99 $ pour les modèles LTE.

La Galaxy Watch 5 Pro 45 mm est disponible en titane noir ou titane gris et commence à 449,99 $ pour Bluetooth et 499,99 $ pour LTE.