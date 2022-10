Galaxy Watch 5 Pro : le dieu de la durée de vie de la batterie

Samsung a introduit cette année une nouvelle marque d’appareils dans sa famille portable, avec le Galaxy Montre 5 Pro prenant la place de ce que nous supposons aurait été la Galaxy Watch 5 Classic. Personnellement, le surnom Classic n’a jamais vraiment fait comprendre qu’il était meilleur que la version non Classic, donc cette marque Pro était une décision vraiment intelligente. La Galaxy Watch 5 Pro est-elle à la hauteur de cela Pro nom, cependant? Je le porte maintenant depuis quelques semaines et j’ai quelques réflexions à partager.

Ceci est notre avis sur la Galaxy Watch 5 Pro.

Ce qui est bon

Affichage

La Watch 5 Pro de Samsung dispose d’un écran Super AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 450 x 450 (~ 321 ppi). Il est protégé par une couche de verre saphir et prend en charge l’affichage Always On. Permettez-moi de commencer par dire qu’il est important que les smartwatches aient un bon affichage dans toutes sortes de conditions d’éclairage.

D’après mon expérience, cette Watch 5 Pro possède l’un des meilleurs écrans que j’ai utilisés sur un appareil alimenté par Wear OS. Il peut devenir exceptionnellement lumineux lorsqu’il est exposé au soleil direct, mais peut également devenir très sombre lorsque vous en avez besoin. Ce que j’ai apprécié, ce sont les capteurs ambiants de l’appareil, qui règlent automatiquement la luminosité de l’écran et font un très bon travail. Je n’ai pas du tout eu à manipuler manuellement la luminosité de l’écran depuis que je porte cet appareil, car il semble toujours être réglé aux bons niveaux pour mon environnement. J’aime quand un appareil intelligent est réellement intelligent comme ça.

Les couleurs de l’appareil sont également excellentes, généralement mises en évidence par le cadran de la montre que j’utilise. Je ne fais pas beaucoup de visionnage de photos ou de consommation multimédia sur une montre, donc je ne pense pas autant aux niveaux de contraste ou à la balance des blancs que sur un écran de smartphone, mais j’ai beaucoup aimé regarder la Watch 5 Pro. C’est un excellent affichage.

Performance

En toute transparence, je n’ai pas aimé utiliser les montres connectées jusqu’à récemment, simplement parce qu’elles semblaient toujours très peu performantes. Même la navigation dans les menus des montres plus anciennes était frustrante en raison d’un manque de fluidité. Les smartwatches d’aujourd’hui sont très différentes, grâce à ce qui semble être des années de peaufinage par Google et ses partenaires, ainsi que l’introduction de plus de RAM et de meilleurs chipsets pour ces appareils. Nous sommes en 2022 et ces appareils fonctionnent enfin comme je pense qu’ils le devraient.

Cette Galaxy Watch 5 Pro est un parfait exemple de ce que j’attends d’une montre. Je veux que mes interactions soient rapides et fluides, avec le double cœur Exynos W920 de la Watch 5 Pro et 1,5 Go de RAM qui offrent exactement cela. Que je parcoure rapidement mes tuiles d’informations ou que je saute dans une application, cette montre semble toujours rapide et même si je dis parfois que vous ne pouvez pas mettre un prix sur de grandes performances, vous pouvez apparemment à 449 $ +. Oui, bien sûr, il existe des appareils moins chers qui peuvent fonctionner de la même manière, mais d’après mon expérience, c’est l’une des montres Wear OS les plus performantes que j’ai jamais portées.

Matériel

Mon aspect préféré de cet appareil est le matériel. Eh bien, la batterie est haute là-haut aussi, mais le matériel est si bon et si solide. Il est relativement lourd, pesant 46,5 grammes, mais cela doit être dû à sa grande batterie (590 mAh) et à son corps en titane. C’est une belle montre au style traditionnel, et le bracelet magnétique est agréable au poignet. Je peux également attester de la durabilité de la montre. Je lui ai donné quelques bons coups et bosses, mais la montre ne montre aucun signe de dommage. Les deux boutons matériels fonctionnent très bien et ont une sensation agréable lorsqu’ils sont pressés, et je n’ai pas encore eu de problèmes majeurs avec tous les capteurs ou le GPS embarqué. J’ai porté la montre pendant de nombreuses séances d’entraînement et le suivi de la fréquence cardiaque semble vraiment bien composé, cependant, je refuse de porter ce monstre pendant mon sommeil. Je ne sais pas comment les gens font ça avec de grosses montres. J’ai testé la fonction de suivi du GPS lors d’une randonnée et cela a semblé fonctionner très bien la deuxième fois, après un accident initial lors de ma première tentative.

Dans l’ensemble, je suis vraiment satisfait du matériel et juste pour souligner une autre chose que je sais que nous n’obtiendrons pas avec la Pixel Watch, cette Galaxy Watch 5 Pro me permet d’utiliser n’importe quel groupe que je veux pour un style personnel. La Pixel Watch ne le sera pas car elle proposera des options de bande propriétaires. C’est tellement un truc d’Apple et je pensais que la plupart des sociétés Android l’avaient compris, mais je suppose que non.

La batterie

J’ai mentionné que le matériel est ma chose préférée à propos de la Galaxy Watch 5 Pro, mais juste derrière le matériel se trouve la durée de vie de la batterie. Bon Dieu, cette chose dure des jours. Je reçois constamment 3 jours de jus de la Watch 5 Pro, mais cela dépend de la quantité de suivi de la condition physique que je fais et si j’ai besoin d’un GPS ou non. Si vous portez la montre et que vous l’utilisez pour vérifier les notifications et contrôler la lecture de musique sur votre téléphone, vous aurez des jours de vie sans problème. Lorsque je l’utilise pour le suivi de l’entraînement pendant plus de 2 heures par jour, je peux obtenir environ un jour et demi à deux jours. Si vous l’utilisez pour courir et qu’il y a beaucoup d’utilisation du GPS, vous constaterez peut-être que beaucoup de batterie est utilisée. C’est idiot de dire que la durée de vie de votre batterie variera en fonction de la façon dont vous l’utilisez, mais oui, c’est le cas pour toutes les choses dans cette industrie. Ayant expérimenté quelques montres Wear OS dans ma journée, il ne fait aucun doute que la Galaxy Watch 5 Pro a la meilleure autonomie de batterie de toutes les montres que j’ai jamais utilisées et ce n’est même pas proche.

Logiciel

Samsung est revenu à Wear OS l’année dernière avec la gamme Galaxy Watch 4, avec un mélange spécial de One UI en cours d’exécution. C’est la même chose cette année, avec Wear OS comme base pour tout, mais ensuite la peau de Samsung fonctionne au-dessus. J’aime bien ce que Wear OS est devenu, étant plus qu’un simple panneau de notification étendu pour votre smartphone.

La mise en page est assez simple : vous avez votre écran principal que vous pouvez modifier d’un nombre infini de façons et ajouter/supprimer des complications pour le suivi de certaines choses, puis vous avez des tuiles à droite pour des choses comme la météo, le suivi de la santé, les applications (YouTube Music , Spotify, etc.), ECG, niveaux de stress, et bien plus encore. Si vous tirez vers le bas depuis le haut, vous pouvez accéder aux bascules du système comme sur un téléphone Android, et un balayage vers le haut fait apparaître le tiroir de l’application. Parce que cela correspond à un téléphone Android, il est assez facile pour quiconque de le prendre et de l’utiliser s’il a même la compréhension la plus élémentaire de l’expérience utilisateur Android.

Et avec Wear OS, Google Play et l’accès à de nombreuses applications. Bien que je ne télécharge pas personnellement une tonne d’applications diverses parce que mon utilisation est assez simple, j’apprécie la variété d’applications auxquelles nous avons tous accès. Qu’il s’agisse d’applications de golf, d’applications de suivi de cartes, d’applications financières et de tout le reste, je pense que la réadoption de Wear OS par Samsung a été une grande bénédiction pour les utilisateurs. Il y a plus de cohésion dans l’écosystème, ce qui est important lorsque vous essayez d’éviter la domination totale d’Apple sur le marché américain. Bien que l’accès aux applications soit toujours formidable, je dirais que les applications elles-mêmes pourraient encore être un peu plus raffinées. Lorsque vous faites défiler Google Play sur la montre, il semble que la note moyenne de l’application Wear OS se situe autour de 3 étoiles, ce qui signifie que beaucoup laissent un peu à désirer. J’en ai moi-même fait l’expérience avec l’application YouTube Music. Personnellement, je pense que ce sont principalement des ordures chaudes, qui ne répondent souvent pas lorsque j’essaie d’interagir avec elles. Lorsque vous êtes au milieu d’une course, la dernière chose dont vous avez besoin est que votre montre et votre musique cessent de fonctionner, j’ai donc été frustré à plusieurs reprises. Je ne blâme pas la montre, cependant, je blâme l’application janky.

Conclusion

La Galaxy Watch 5 Pro est super chère à 450 $ pour le modèle WiFi (499 $ pour la version cellulaire), mais c’est honnêtement l’une des meilleures options, sinon la meilleure, pour les acheteurs de Wear OS. Le matériel semble exceptionnel, le logiciel est de plus en plus perfectionné par rapport à d’autres expériences et la durée de vie de la batterie est inégalée par les autres montres intelligentes Android. En règle générale, je porte une montre Wear OS pendant quelques semaines, je l’examine, puis je la remets dans la boîte. Ce n’est pas le cas pour la Galaxy Watch 5 Pro. J’utiliserai cette chose pendant un certain temps, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit temps de tester la Pixel Watch. Je sais déjà à peu près à quoi m’attendre de cet appareil, donc mon instinct me dit que je porterai à nouveau la Galaxy Watch 5 Pro en un rien de temps. Si vous prenez cette montre de Samsung, je parie que vous ressentirez la même chose aussi.