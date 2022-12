Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 4 reçoivent de nouvelles mises à jour “Performances”

Les téléphones ne sont pas les seuls appareils Samsung à recevoir des mises à jour pour le moment. Les meilleures montres de Samsung (celles qui exécutent Wear OS) voient toutes des mises à jour cette semaine également sous forme cellulaire.

La Galaxy Watch 5 Pro, la Galaxy Watch 5, la Galaxy Watch 4 Classic et la Galaxy Watch 4 reçoivent de nouvelles mises à jour via Verizon, ce qui signifie généralement que les versions WiFi uniquement ont déjà vu une mise à jour similaire ou le feront bientôt.

Je ne classerais aucune de ces mises à jour comme majeures, mais le journaux des modifications suggèrent au moins que les utilisateurs bénéficient à la fois d’améliorations et d’améliorations des performances. Cela pourrait signifier n’importe quoi, des performances plus rapides à l’interface utilisateur légèrement modifiée et aux changements de fonctionnalités. Malheureusement, nous n’obtenons pas de détails.

Si vous possédez une Galaxy Watch 5 ou Galaxy Watch 4, soyez à l’affût des éléments suivants :

Galaxy Montre 5 Pro : R925USQU1AVK6

: R925USQU1AVK6 Montre Galaxy 5 : R905USQU1AVK6 (40mm) / R915USQU1AVK6 (44mm)

: R905USQU1AVK6 (40mm) / R915USQU1AVK6 (44mm) Galaxy Montre 4 Classique : R885USQU1GVK6 (42mm) / R895USQU1GVK6 (46mm)

: R885USQU1GVK6 (42mm) / R895USQU1GVK6 (46mm) Montre Galaxy 4: R865USQU1GVK6 (40mm) / R875USQU1GVK6 (44mm)

Pour vérifier la mise à jour, ouvrez l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone, appuyez sur “Paramètres de la montre”, puis sur “Mise à jour du logiciel de la montre”.