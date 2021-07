Galaxy Watch 4 complètement révélé par…

La Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic ont fui plus que n’importe quelle montre de mémoire récente, grâce aux premiers rendus et aux animations 360. Maintenant, Amazon se lance dans l’action de révélation précoce en répertoriant les 4 modèles attendus avec des images, des prix et quelques spécifications. Sérieusement, Amazon Canada vient de faire un whoopsie.

Les quatre listes sont pour le Montre Galaxy 4 Classique (46mm), Montre Galaxy 4 Classique (42 mm), Montre Galaxy 4 (44 m), et Montre Galaxy 4 (40 mm). Pour ceux qui sont quelque peu confus, sachez simplement que nous avons eu un changement de marque depuis que ces montres ont commencé à fuir. La Galaxy Watch 4 Classic est le modèle haut de gamme avec lunette tournante et probablement boîtier haut de gamme. La Galaxy Watch 4 est la montre que nous appelions auparavant la Galaxy Watch 4 Active, un modèle plus sportif sans lunette tournante physique.

Ci-dessus, vous verrez la Galaxy Watch 4 Classic en acier inoxydable argenté et en acier inoxydable noir. Ci-dessous, vous verrez la Galaxy Watch 4 Silver Aluminium. Il devrait y avoir plusieurs couleurs supplémentaires pour chaque montre, mais c’est ce qu’Amazon a répertorié aujourd’hui.

Pour les prix, Amazon les répertorie comme suit :

Montre Galaxy 4 Classique (46mm) : 471,14 $ | Relier

: 471,14 $ | Relier Montre Galaxy 4 Classique (42 mm) : 427,73 $ | Relier

: 427,73 $ | Relier Montre Galaxy 4 (44 m) : 346.82 $ | Relier

: 346.82 $ | Relier Montre Galaxy 4 (40 mm) : 309.85 $ | Relier

: 309.85 $ | Relier Les numéros de modèle qui vont avec chacun dans l’ordre sont : SM-R890NZKAXAC, SM-R880NZSAXAC, SM-R870NZSAXAC, SM-R860NZSAXAC

Il pourrait y avoir une conversion en cours ici puisque je lis le site des États-Unis, mais il pourrait aussi s’agir d’espaces réservés ou de valeurs entrées par un tiers. Je pense qu’il est probablement prudent de supposer que la Galaxy Watch 4 Classic pourrait coûter entre 400 $ et 500 $, comme le fait la Galaxy Watch 3. Je ne serais pas non plus surpris de voir la Galaxy Watch 4 dans la fourchette de 300 $ à 350 $.

En ce qui concerne les autres spécifications révélées par Amazon, nous devrions nous attendre à une résistance à l’eau, au WiFi, au Bluetooth, au GPS, aux capteurs de fréquence cardiaque, au suivi V02 Max, au suivi du sommeil, à la surveillance de l’oxygène dans le sang et à une fonction d’analyse de la composition corporelle. Dans le département des batteries, Amazon répertorie respectivement 361 mAh et 247 mAh pour les grands et les petits modèles de chaque ligne. Ils mentionnent également des écrans de 1,36″ ou 1,19″ selon la taille du boîtier.

Et enfin, Amazon Canada dit que ces montres arrivent le 27 août. Cela semble juste.

Bien que tout cela soit intéressant et amusant, nous connaissons beaucoup de choses et il s’agit essentiellement de montres intelligentes typiques d’un fabricant de montres intelligentes haut de gamme en 2021. La grande chose qu’aucun de nous ne sait encore, c’est comment est la nouvelle plate-forme Wear, comment il fonctionne, s’il est amusant à utiliser, et ce qu’il fera pour l’expérience de la montre intelligente Android et la durée de vie de la batterie. Tout ce dont nous avons besoin à ce stade est une montre au poignet.

// WinFuture