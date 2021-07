Galaxy Watch 4 Classic Spinning partage tous les secrets

La prochaine série Samsung Galaxy Watch 4 n’aura pas besoin de beaucoup d’introduction lorsque Samsung organisera son événement Unpacked dans le mois prochain. Nous avons vu du matériel promotionnel pour lui dans divers formats ces dernières semaines. Nous avons même eu la chance d’avoir un nouveau nom « Classique » qui commence à donner l’impression que nous obtiendrons un modèle « Actif », comme on le pensait auparavant, et à la place, nous verrons un schéma de nommage de « Galaxy Watch 4 » et « Galaxy Regardez 4 classiques.

Dans une fuite ce week-end, @evleaks partagé des GIFs à 360 degrés de cette supposée Galaxy Watch 4 Classic en trois couleurs. Les images animées montrent ce modèle «Classic» sous tous les angles, avec lunette tournante incluse, ainsi que des boîtiers argent/inox, aluminium et noir.

Cette montre en particulier me rappelle beaucoup la Galaxy Watch originale de 2018, avec un grand changement de conception par rapport à la plus récente Galaxy Watch 3. Cette montre Galaxy originale était vraiment maladroite au poignet, tout comme la Galaxy Watch 3, donc je ‘ Je m’inquiète pour celui-ci. Cela dit, la Watch Active 2 va comme un gant et il y aura toujours la Galaxy Watch 4 ordinaire pour, espérons-le, offrir une montre à tous.

Cette Galaxy Watch 4 Classic devrait être livrée avec des options de taille de boîtier de 42 mm et 46 mm. Si j’étais un parieur, je serais surpris si son prix n’était pas proche de la barre des 400 $, nous trouvons l’actuelle Galaxy Watch 3. Ce sera la montre premium de Samsung.

Bien sûr, la plus grande information dont nous avons besoin maintenant (que nous n’obtiendrons pas jusqu’à ce que nous l’utilisions) est la façon dont la nouvelle expérience Wear OS va jouer. Samsung et Google peuvent-ils rendre les wearables sur Android géniaux ou n’en verrons-nous plus assez ? J’ai hâte de le savoir.