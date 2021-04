La Samsung Galaxy Watch 3 a vu son prix chuter de 80 $ aujourd’hui à un prix de départ de 319,99 $. Étant donné que cette ligne de montres bénéficie de réductions régulières comme celle-ci, cela ne peut rien dire, mais avec les rumeurs selon lesquelles une Galaxy Watch 4 prend de l’ampleur, je vais me dire que nous obtenons des réductions de prix parce que de nouvelles montres arrivent. Si je me trompe, peu importe. Laisse-moi vivre.

Pour obtenir la Galaxy Watch 3 pour 80 $ de réduction (notre avis), dirigez-vous vers le revendeur d’électronique que vous aimez. Samsung propose à la fois des montres de 41 mm et de 45 mm à 80 $ de réduction, en plus de vous offrir un rabais supplémentaire si vous avez d’autres cadeaux à échanger. Amazon a également les offres, tout comme Best Buy.

La Galaxy Watch 3 est la plus sophistiquée de Samsung à ce jour, avec de beaux écrans, des lunettes rotatives et des boîtiers en acier épais. Toutes les fonctionnalités de suivi de la condition physique et du sommeil sont ici, tout comme les bandes interchangeables et les choix de couleurs de boîtier. Samsung a fait du bon travail avec la Galaxy Watch 3.

Pour en obtenir un à 80 $ de réduction, cliquez sur les liens ci-dessous.