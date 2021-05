Galaxy Watch 3 à 170 $ de rabais, c’est bien

le Montre Galaxy 3 La ligne de Samsung a été fortement réduite la semaine dernière, mais pour des raisons que nous ne connaissons pas et dont nous ne nous plaindrons pas, ils ont réduit de 20 $ de plus le modèle 45 mm aujourd’hui. Vous pouvez maintenant obtenir la Galaxy Watch 3 dans la plus grande taille pour 170 $ de réduction.

Pour obtenir la totalité de 170 $ de réduction, ce qui ramène la montre à un prix de départ de 259,99 $, vous devrez vouloir le coloris argenté avec Bluetooth. La version noire est toujours à 150 $ de réduction. Les montres de 41 mm sont également encore 150 $ de réduction.

Vous devriez lire notre critique si vous envisagez cette montre.

Lien de l’offre Amazon