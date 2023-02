[Galaxy Unpacked 2023] Samsung ramène des expériences épiques en personne avec Galaxy Experience Space – Samsung Global Newsroom

Il est de nouveau temps d’entrer dans le monde de Galaxy. Pour connecter les utilisateurs avec ses derniers appareils, Samsung Electronics a dévoilé son dernier Galaxy Experience Space au 111 Powell Street à San Francisco le 1er février 2023, aux côtés de Galaxy Unpacked 2023.

Les visiteurs de Galaxy Experience Space, y compris les médias et les influenceurs, ont eu un premier aperçu passionnant des dernières innovations Galaxy grâce à des expositions immersives et interactives. Qu’il s’agisse de se mettre derrière l’objectif du dernier système d’appareil photo de Galaxy, de tester le potentiel de l’expérience connectée de Galaxy ou de découvrir les efforts de Samsung pour un avenir durable, chaque visiteur a vécu une expérience épique qu’il n’oubliera jamais.

Pour découvrir en personne les séries Galaxy S23 et Galaxy Book3 récemment annoncées par Samsung, assurez-vous de visiter le Galaxy Experience Space du 1er au 25 février 2023. Découvrez ci-dessous quelques-unes des photos et des faits saillants des visiteurs de l’événement.

Partagez l’épopée : Bienvenue dans un monde galactique

Au premier étage de la salle d’expérience, les visiteurs ont été accueillis par un affichage de signalisation numérique au milieu, entouré d’une exposition moderne et épurée remplie à ras bord d’innovation Galaxy. Comme une exposition d’art contemporain, l’espace a été décoré avec une gamme de smartphones Galaxy des générations passées. L’espace d’exposition avait pour thème l’innovation éco-responsable, soulignant les efforts durables de Samsung pour jeter les bases d’un avenir meilleur.

L’exposition a présenté chacun des matériaux recyclés utilisés pour les différentes parties de la série Galaxy S23 et comment ils ont été intégrés dans le produit final, afin que les visiteurs puissent comprendre comment Samsung façonne un avenir plus durable grâce à des innovations éco-responsables.

“Je pense qu’il est extrêmement important pour une entreprise comme Samsung, avec la taille de Samsung, de faire attention et de se soucier de la durabilité”, a déclaré Bruno Martinez, rédacteur en chef de Showmetech au Brésil. « Donc, c’est vraiment bien de voir l’entreprise faire cela et prendre des mesures fermes partout. Vous pouvez le voir ici avec la gamme Galaxy S23 et l’emballage.

La zone d’expérience Share the Epic disposait d’un espace où les visiteurs pouvaient voir les quatre options de couleur pour la série Galaxy S23 et . À travers le vert, la lavande, la crème et Phantom Black, tous les visiteurs pouvaient trouver une teinte qui résonnait avec leur style unique. La section a également tenu un centre de service où les visiteurs pouvaient obtenir des réponses à leurs questions et un espace où ils pouvaient participer à des concours de cadeaux.

Capturez l’épopée : des photos époustouflantes, de jour comme de nuit avec la série Galaxy S23

Les visiteurs étaient aux anges avec enthousiasme pour la démonstration de la caméra S23 de Galaxy au deuxième étage du Galaxy Experience Space. Capturant un astronaute plus grand que nature et un arrière-plan interstellaire dynamique, l’appareil photo 200MP du Galaxy S23 Ultra a capturé chaque photo avec des détails époustouflants et une résolution ultra-haute.

Avec le studio de portrait Samsung, les visiteurs pouvaient s’offrir, ainsi qu’à leurs amis, une séance photo impromptue. Les superbes photos ont été affichées sur les murs de la Samsung Portrait Gallery, de sorte que chaque instantané est devenu une véritable œuvre d’art.

Les visiteurs avaient également la possibilité d’enfiler leur accessoire loufoque préféré et d’utiliser le Galaxy Photo Booth, qui utilisait le Galaxy S23 Ultra pour capturer et personnaliser le moment avec des amis.

Le Galaxy Experience Space a également amené la vie nocturne animée et néon de Séoul à San Francisco. Les visiteurs ont capturé des photos et des vidéos saisissantes la nuit comme jamais auparavant avec la Nightography améliorée de la série Galaxy S23. C’était l’une des fonctionnalités préférées de nombreux visiteurs de Galaxy Experience Space, dont Bruno Rosa, journaliste à O Globo à Rio, au Brésil.

“La nightographie est une fonctionnalité très intéressante et utile, en particulier pour de meilleures images dans les zones sombres”, a déclaré Bruno. “Non seulement si vous prenez une photo classique, mais si vous prenez un selfie, vous savez, c’est très intéressant pour les clients.”

La nightographie n’est que l’une des nombreuses capacités d’appareil photo améliorées de la série Galaxy S23, qui comprend également une prise de vue vidéo claire et stable et des selfies améliorés.

“J’attends avec impatience l’expérience de l’appareil photo sur le nouveau Galaxy S23 Ultra car la capacité de l’appareil photo de 200 MP sur les appareils photo du téléphone était cool et intéressante”, a ajouté Bruno.

“La caméra est l’une des fonctionnalités les plus importantes des smartphones aujourd’hui, je considère donc qu’il s’agit d’un élément essentiel du montage vidéo. Je peux recadrer et ajuster les vidéos sur mon Galaxy S23 Ultra, ce qui est difficile à faire sur n’importe quel autre smartphone.

Jouez à l’épopée : jeu de niveau supérieur avec le Galaxy S23 Ultra

Sous les néons lumineux, la zone de jeu entre le premier et le deuxième étage donnait l’impression que les visiteurs participaient à un tournoi d’esports intense. Pendant leur séjour au Galaxy Experience Space, les visiteurs ont participé à des jeux de course et ont fait l’expérience directe des performances de jeu améliorées de la série Galaxy S23. Avec un chipset puissant, un écran intelligent et une batterie améliorée, la série Galaxy S23 a fait passer les expériences de jeu au niveau supérieur.

“J’ai vu un influenceur jouer au jeu de course sur son smartphone, et l’écran semblait vraiment rapide et fluide”, a déclaré Alzbeta Gavendova, journaliste slovaque en technologie vidéo chez Mafra Slovakia. “J’ai vu le joueur après avoir testé les produits, et il a dit que l’expérience était amusante, agréable et agréable.”

Créer l’épopée : étendre l’écosystème galactique grâce à la connectivité

Lors du Galaxy Unpacked 2023, Samsung a apporté la puissance d’Ultra à sa gamme de Galaxy Books avec la sortie de la nouvelle série Galaxy Book3. Le Galaxy Book3 Ultra est le Galaxy Book le plus puissant jamais conçu, doté d’expériences connectées fluides au sein de l’écosystème Galaxy, y compris la nouvelle série Galaxy S23. Les visiteurs pouvaient également essayer des fonctionnalités de connectivité améliorées, telles que Samsung Multi Control et Quick Share.

Dans la section Create the Epic, les visiteurs ont été instantanément transportés dans un bureau chic et contemporain. Les créatifs et les professionnels ont pu découvrir comment la série Galaxy Book3 a donné vie à leur imagination, qu’il s’agisse d’éditer des vidéos, de diffuser en direct ou de créer des rendus 3D complexes. Avec un grand écran clair et une conception mince et légère, tout le monde peut prendre la productivité en déplacement.

SmartThings : votre technologie, à votre façon

Une visite de la zone SmartThings a révélé aux visiteurs comment leur routine quotidienne pouvait être rationalisée grâce à la connectivité SmartThings sur leurs appareils électroménagers, y compris les téléviseurs, les moniteurs, les purificateurs d’air et les robots aspirateurs. L’espace, qui ressemblait à un salon moderne, connectait les utilisateurs à un écosystème de solutions de vie plus intelligentes qui permettaient aux utilisateurs de passer moins de temps sur les tâches et plus de temps sur les moments qui comptent le plus.

Diffusez l’épopée

Le Galaxy Experience Space à San Francisco a présenté les meilleures et les plus brillantes innovations Galaxy aux visiteurs du monde entier. Avec des expériences interactives sur les smartphones, les jeux, les appareils électroménagers et la durabilité, chaque étage du Galaxy Experience Space a démontré comment Samsung est le pionnier de l’avenir de la technologie, centrée sur l’utilisateur.

Mais l’excitation ne s’arrête pas là — après l’événement Galaxy Unpacked, Samsung propose 29 de ces espaces interactifs Galaxy Experience dans des lieux tels que Londres, Paris, Singapour et Dubaï. Peu importe où et quand vous vous trouvez dans le monde, tout le monde peut célébrer une nouvelle ère d’innovation mobile propulsée par Samsung.