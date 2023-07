[Galaxy Unpacked 2023] Samsung présente une expérience de style de vie unique au Flip Side Market Seongsu – Samsung Global Newsroom

“Découvrez le « revers de la médaille » avec Galaxy.”

Lors du Galaxy Unpacked de cette année qui s’est tenu au COEX à Séoul le 26 juillet, Samsung Electronics a dévoilé une nouvelle gamme de produits qui a marqué la prochaine ère d’innovation – des Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 améliorés à la série Galaxy Watch6 et à la série Galaxy Tab S9.

Encourageant les utilisateurs à rejoindre le revers de la médaille et à explorer les possibilités de Galaxy, Samsung a ouvert un Galaxy Studio dans le quartier de Seongsu à Séoul le 28 juillet. Cette année, le Galaxy Studio permet aux visiteurs d’explorer les derniers appareils via Flip Side Market, « un marché de style de vie qui présente des expériences mobiles uniques à Galaxy. Samsung Newsroom s’est rendu au Seongsu Galaxy Studio pour découvrir de première main les emplacements du Flip Side Market.

Flip Side Market Seongsu est situé dans trois espaces différents autour de Seongsu, chacun ayant un thème distinct. Les visiteurs commencent leur voyage au Flip Side Market The Garden avec les pliables Innovation Monument of Galaxy. Ensuite, ils peuvent explorer les nouveaux produits Galaxy de l’autre côté de la rue au Flip Side Market Seongsu, le principal centre d’expérience ressemblant à un marché.

Notamment, Flip Side Market The Garden et Flip Side Market Seongsu proposeront aux clients les Galaxy Z Flip5 et Z Fold5. Le dernier arrêt est Flip Side Market DOOR à Seongsu, où les clients peuvent acheter des desserts spéciaux en collaboration avec la marque de dépanneur coréenne GS25.

Samsung Newsroom s’est rendu dans les trois espaces Galaxy Experience de Seongsu : Flip Side Market The Garden, Flip Side Market Seongsu et Flip Side Market DOOR to Seongsu.

Étape #1 : Flip Side Market The Garden

En vous promenant dans la rue principale de Seongsu-dong, vous tomberez sur une exposition unique d’objets exposés au-delà des baies vitrées. Décoré à la menthe, la couleur principale du Galaxy Z Flip5, le Flip Side Market est difficile à manquer dans «Yeonmujang-gil», une rue populaire de Seongsu. Premier arrêt? Flip Side Market Le Jardin.

Profitez au maximum de votre visite

Au Flip Side Market The Garden, les clients sélectionnent un Galaxy Z Flip5 ou Z Fold5 dans la couleur de leur choix pour acquérir une expérience pratique avec les derniers appareils. En utilisant le kilométrage préchargé, les visiteurs peuvent acheter une variété de programmes pour découvrir ce que c’est que de magasiner avec Samsung Wallet. De plus, ils ont la possibilité d’acheter des articles en utilisant les téléphones d’essai.

Salon de l’innovation des pliables Galaxy et des nouveaux produits

En entrant dans Flip Side Market The Garden, les visiteurs sont accueillis par un monument de l’innovation au centre de l’espace, présentant l’évolution des nouveaux téléphones pliables à travers une ligne d’usine. Le monument de l’innovation est un hommage à l’ingéniosité derrière les gammes Galaxy Z Flip et Fold – montrant le processus de production des appareils depuis l’application de la nouvelle charnière Flex et testant leur durabilité jusqu’au lancement final avec de nouvelles couleurs et un emballage écologique et recyclable.

Expériences de selfie épiques, juste pour la génération Z

À Flip Side The Garden, il y a une zone selfie avec une variété d’arrière-plans et de thèmes époustouflants pour le plaisir des visiteurs. Les invités peuvent prendre des selfies épiques sous différents angles à l’aide de l’appareil photo précis du Galaxy Z Flip5 et d’autres fonctionnalités avancées, notamment Flex Cam et Quick Shot. La zone selfie, conçue pour cibler la génération Z, présente également des t-shirts de la collaboration de Samsung avec la marque populaire « Kim’s Fruits » en Corée.

Étape n ° 2: Flip Side Market Seongsu

Across Flip Side Market The Garden est Flip Side Market Seongsu, le point culminant de l’expérience Galaxy Studio où les visiteurs peuvent découvrir toutes les fonctionnalités des nouveaux produits Galaxy dévoilés à Unpacked.

Le côté unique : appuyez simplement pour explorer vos personnalités

En entrant au premier étage du Flip Side Market Seongsu, les visiteurs sont accueillis par un grand mur qui utilise le Galaxy Z Flip5. L’écran présente la plus grande fenêtre flexible de 3,4 pouces du Galaxy Z Flip5, créant une attraction colorée avec chaque écran unique.

« Le mur démontre la facilité d’utilisation améliorée de la fenêtre flexible du Galaxy Z Flip5 », a déclaré un influenceur technologique thaïlandais. « Je peux utiliser plus d’applications sur un écran de couverture plus grand et personnaliser l’écran avec plus de choix. »

Au premier et au deuxième étage de The Unique Side, les visiteurs peuvent décorer leur Galaxy Z Flip5 avec la toute nouvelle carte Flipsuit basée sur NFC. Lorsque les invités choisissent un design et tapent la carte NFC interchangeable contre le dos de l’appareil, la fenêtre flexible change automatiquement pour correspondre, tout comme la décalcomanie. En tapant simplement sur différentes cartes Flipsuit, les invités peuvent trouver les accessoires qui correspondent à leur personnalité.

Le côté flexible : complétez votre mode avec Galaxy

Dans la zone The Flex Side au deuxième étage, les visiteurs peuvent avoir un aperçu du monde passionnant des bracelets de la série Galaxy Watch6 pour enrichir leurs styles de mode. Avec la série Galaxy Watch6 au poignet, les clients peuvent prendre des photos dans la zone photo devant un grand miroir ou tester différents bracelets comme s’ils faisaient leurs courses dans une boutique d’accessoires de mode.

De plus, les clients peuvent découvrir la caméra arrière haute définition 12MP, Quick Shot et FlexCam sur le Galaxy Z Flip5 dans deux cabines photo Galaxy qui ressemblent à une cabine d’essayage. Ici, les visiteurs peuvent prendre une photo mémorable avec un cadre imitant une couverture de magazine ou un cadre en collaboration avec le studio de création italien TOILETPAPER.

Le côté amusant : une expérience de jeu immersive comme jamais auparavant

Pour les joueurs passionnés à la recherche d’un terrain de jeu, la zone The Fun Side sera une expérience immersive complète avec les grands écrans des séries Galaxy Z Fold5 et Galaxy Tab S9. Les visiteurs peuvent tester leurs compétences de jeu à travers une série de défis quotidiens, et les meilleurs joueurs seront sélectionnés à la fin de chaque journée.

Le côté créatif : le multitâche parfaitement adapté à votre style de vie

À l’autre bout du deuxième étage se trouve The Creative Side, un espace semblable à une librairie où les clients peuvent découvrir la puissance multitâche et la productivité du Galaxy Z Fold5. Tout comme une bibliothèque où les livres sont organisés par genre, l’espace est divisé en différents thèmes de style de vie des utilisateurs afin que les clients puissent apprendre à utiliser les fonctionnalités multitâches de leurs appareils Galaxy. Avec différents scénarios quotidiens – de l’utilisation de l’affichage en écran partagé pour prendre des notes tout en écoutant une conférence à l’utilisation de l’affichage contextuel pour vérifier les cours des actions en temps réel – les visiteurs peuvent explorer les performances de productivité améliorées du Galaxy Z Fold5.

Le côté bien-être : identifiez votre type de sommeil et adoptez des habitudes de sommeil saines

Les clients curieux de connaître leurs habitudes de sommeil peuvent s’arrêter à The Wellness Side pour des informations détaillées sur le sommeil. La zone met en évidence le programme de coaching du sommeil de la série Galaxy Watch6 et l’analyse complète du sommeil de la série Galaxy Tab S9 alors que les visiteurs découvrent leur type de sommeil.

Étape n ° 3: Retournez la PORTE du marché vers Seongsu

Après avoir exploré les emplacements du Flip Side Market, les visiteurs peuvent utiliser leurs points d’expérience accumulés pour acheter des marchandises au Flip Side Market DOOR to Seongsu. Près de Flip Side Market Seongsu, ce magasin présente une variété de produits de collaboration Galaxy.

Au Flip Side Market DOOR to Seongsu, les clients peuvent découvrir les capacités de selfie et de jeu des Galaxy Z Flip5 et Fold5. Des produits spéciaux pour les desserts, créés en collaboration avec GS25, peuvent également être trouvés ici.

Les journalistes techniques de Singapour visitant ces espaces ont partagé: «Je suis devenu extrêmement enthousiasmé par le Galaxy Z Flip5 après avoir assisté à Galaxy Unpacked au COEX. Flip Side Market a été une expérience merveilleuse, me permettant de profiter de manière créative du Galaxy Z Flip5.

Seongsu Galaxy Studio invite les visiteurs à explorer l’écosystème Galaxy connecté et à découvrir une expérience mobile faite juste pour eux. Les trois emplacements du Flip Side Market seront ouverts jusqu’au 20 août 2023.