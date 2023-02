[Galaxy Unpacked 2023] Le récapitulatif épique des innovations Galaxy – Samsung Global Newsroom

Lors du Galaxy Unpacked de cette année, Samsung Electronics a dévoilé une gamme de nouveaux produits offrant aux utilisateurs les expériences mobiles ultimes et les plus premium à ce jour. Dans le même temps, les visiteurs ont plongé la tête la première dans une expérience interactive et immersive au chapiteau Galaxy Experience Space à San Francisco, explorant les dernières innovations Samsung Galaxy et expérimentant ces nouveaux produits de première main.

Qu’il s’agisse de se mettre derrière l’objectif du dernier système de caméra de Galaxy ou de tester le potentiel de l’écosystème connecté de Galaxy, la réaction des fans à tout ce qui a été révélé le 1er février a été tout simplement épique. Continuez à lire pour en savoir plus sur les réponses des utilisateurs de Galaxy aux dernières innovations de Samsung.

Point culminant de Galaxy Unpacked 2023: pratique avec la série Galaxy S23

Le mystère derrière l’invitation de Galaxy Unpacked 2023 a enfin été révélé. Les trois ampoules mises en évidence sur l’invitation représentent les trois objectifs du nouvel appareil photo amélioré de la série Galaxy S23. La conception de la caméra arrière avec objectifs linéaires se retrouve sur la nouvelle série Galaxy S23, y compris S23, S23+ et S23 Ultra.

Les S23 (6,1″) et S23+ (6,6″) présentent un design plat haut de gamme avec un look simple et raffiné. Le S23 Ultra (6,8″) a une conception de bord robuste et sophistiquée en tant que modèle phare, avec un S Pen intégré.

Disponible en quatre couleurs — Noir fantôme, crème, vert et lavande — la série Galaxy S23 présente un design élégant et robuste avec Corning® Gorille® Victus en verre® 2, protégeant l’appareil des rayures et des chutes.

Appareil photo : ultra haute résolution avec 200 MP, nightography amélioré et plus encore

Premium est le moyen idéal pour résumer l’expérience offerte par les appareils photo de la nouvelle série Galaxy S23. La série Galaxy S23 est équipée d’un appareil photo téléobjectif 10MP et d’un appareil photo ultra-large 12MP – pour que chaque prise de vue soit parfaite. Pendant ce temps, les caméras larges sur S23 et S23 + ont 50MP, tandis que le S23 Ultra offre une ultra-haute résolution de 200MP. Vous pouvez prendre une photo claire à l’aide de l’appareil photo grand angle avec des lignes nettes et des couleurs vives, même lorsque vous effectuez un zoom avant rapproché. De plus, une caméra frontale améliorée de 12 MP pour les trois modèles permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience de selfie lumineuse et claire.

Le Galaxy Experience Space a également encouragé les visiteurs à essayer la Nightography améliorée sur les appareils photo de la série Galaxy S23. Tous les appareils photo avant et arrière ont été améliorés et optimisés pour prendre des photos dans l’obscurité, y compris des selfies et des portraits de nuit améliorés. Ainsi, même dans des conditions de faible luminosité, les utilisateurs peuvent toujours avoir l’air prêts pour la caméra.

Améliorez votre jeu mobile

Le jeu n’est pas réservé aux utilisateurs de PC ou de console – tout le monde peut profiter d’un jeu de qualité sur la série Galaxy S23. Le jeu mobile est maintenant plus populaire que jamais, donc avoir une expérience de jeu fluide, stable et haute définition est essentiel pour les smartphones.

Lorsqu’un joueur est au milieu du jeu, même un léger retard peut entraîner des problèmes critiques. Par exemple, les jeux de course nécessitent des écrans à chargement rapide, de sorte que toute distraction peut faire dérailler même les joueurs les plus expérimentés. Cependant, un jeu de course sur Galaxy S23 Ultra offre non seulement une immersion totale mais également aucune perturbation. Avec un écran qui prend en charge un taux de rafraîchissement super fluide de 120 Hz, associé au Snapdragon de Qualcomm® 8 Gen 2 Mobile Platform pour Galaxy, les joueurs peuvent s’attendre à des graphismes plus fluides, des vitesses de réponse plus rapides et une expérience de jeu fluide.

Conçu avec la planète à l’esprit

À première vue, il n’est pas facile de voir comment et où la série Galaxy S23 intègre des matériaux respectueux de l’environnement. Cependant, la série Galaxy S23 a été fabriquée avec plus de matériaux recyclés que jamais, renforçant la vision inspirante de Samsung en matière de durabilité.

La dernière série Galaxy S23 est fabriquée à partir d’aluminium, de verre et de PET recyclés, en plus de plastique recyclé lié à l’océan. De plus, avec une boîte en papier 100 % recyclé et des matériaux à base de papier utilisés pour les protections avant et arrière, la série Galaxy S23 est éco-consciente de l’intérieur. Au total, le nombre de pièces utilisant des matériaux recyclés dans la gamme est passé à 12.

Dépliage de la série Galaxy Book3 à Galaxy Unpacked 2023

Dans le Galaxy Experience Space, les visiteurs ont découvert un nouvel ajout à la série Galaxy Book3. Le Galaxy Book3 Ultra, présenté pour la première fois à Galaxy Unpacked avec le Galaxy Book3 Pro 360 et le Galaxy Book3 Pro, booste la productivité et la créativité des utilisateurs avec une continuité multi-appareils transparente et des performances puissantes.

Le nouvel écran Dynamic AMOLED 2X du Galaxy Book3 Ultra et la haute résolution 3K avec un rapport d’écran de 16:10 offrent une expérience visuelle riche et détaillée avec son écran large et immersif.

La série Galaxy Book3 offre des performances ultra-élevées dans un design mince, léger et compact. Les professionnels d’aujourd’hui ont besoin d’un ordinateur portable qui a du punch et traite plusieurs choses simultanément. Le Galaxy Book3 Ultra intègre les 13 dernièrese Gen Intel® Processeur Core™ i9 et le Nvidia® GPU pour ordinateur portable GeForce RTX™ 4070,1 qui peut gérer facilement des projets graphiques complexes ou des jeux lourds.

Connectez votre vie avec l’écosystème Galaxy

L’expérience connectée entre les appareils Galaxy facilite la vie quotidienne des utilisateurs de Galaxy partout dans le monde. La dernière série Galaxy Book3 est un ajout puissant à l’écosystème Galaxy, qui contient des smartphones, des tablettes et bien plus encore. Grâce à une connectivité transparente, les utilisateurs peuvent profiter de nouvelles fonctionnalités pratiques comme jamais auparavant, y compris des transferts faciles de fichiers ou de photos entre appareils.

Avec le nouveau Samsung Multi Control, les utilisateurs peuvent contrôler les appareils Galaxy, y compris les tablettes et maintenant les smartphones, avec le clavier et le trackpad de la série Galaxy Book3. Les utilisateurs peuvent même faire glisser et déposer des images ou du texte entre les appareils pour une collaboration encore plus efficace sur un projet. Lorsqu’un espace de travail supplémentaire est nécessaire, Second Screen permet aux utilisateurs de se connecter à leur tablette Galaxy en tant que moniteur supplémentaire. Même avec des fonctionnalités telles que Quick Share, envoyer et recevoir des fichiers, des images et des vidéos entre un smartphone Galaxy et un Galaxy Book est simple et rapide.

Le Galaxy Experience Space a ouvert ses portes en même temps que le Galaxy Unpacked de cette année et a été rempli de visiteurs de l’événement qui ont eu une réponse extrêmement épique. Pour voir l’avenir de ces appareils en personne, visitez le Galaxy Experience Space du 1er au 25 février au 111 Powell Street à San Francisco. Restez à l’écoute de Newsroom pour plus de couverture de la série Galaxy S23, de la série Galaxy Book3 et de toutes les dernières innovations de Samsung.

1 Les spécifications du CPU et du GPU peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.