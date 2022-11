Galaxy to Share de Samsung synchronise les paramètres des applications Good Lock entre les appareils

Samsung a un nouveau module Good Lock qui vous permettra de synchroniser les paramètres des autres modules Good Lock entre les appareils Galaxy. Si vous ne le savez pas, Good Lock est une plate-forme qui permet aux utilisateurs de Galaxy de modifier certains paramètres système et de personnaliser davantage leurs appareils.

Galaxy to Share vous permettra d’envoyer les paramètres de votre application Good Lock à d’autres appareils. Au lancement, il prendra en charge les applications Keys Cafe, Theme Park, LockStar, NavStar, MultiStar, QuickStar, ClockFace, Home Up, One Hand Operation+ et Sound Assistant Good Lock. L’application Camera Assistant Good Lock n’est pas encore prise en charge, mais le sera probablement plus tard.

Galaxy to Share est verrouillé par région, il se peut donc qu’il ne soit pas disponible pour votre téléphone Galaxy.

