Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+ repérés sur le site officiel de Samsung

Samsung a dévoilé la série Galaxy Tab S9 aux côtés de ses deux pliables la semaine dernière, mais nous nous attendons à ce qu’au moins deux autres ardoises fassent leurs débuts sous la série Galaxy Tab S9 FE. De nouvelles preuves de leur arrivée imminente ont maintenant été livrées par la société coréenne elle-même.

Galaxy Tab S9 FE+

Samsung a répertorié les tablettes Tab S9 FE et Tab S9 FE+ sur son propre site Web. Les noms des deux tablettes ont été repérés sur une page produit de l’assistant vocal de Samsung, Bixby. Tous les appareils prenant en charge Bixby sont répertoriés en bas de la page, y compris les Galaxy Tab S9 FE et S9 FE+ encore non annoncés.



Galaxy Tab S9 FE

Nous ne connaissons toujours pas les spécifications complètes des deux tablettes, mais la rumeur dit que le modèle Plus aura un écran de 12,4 pouces et un SoC Exynos 1380. La variante non-Plus partagera le même chipset et nous avons même vu des images des deux tablettes.

Tout ce que nous pouvons faire maintenant est d’attendre l’annonce officielle, qui est probablement juste au coin de la rue.

Source