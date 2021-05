Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite – Samsung Global Newsroom

La Galaxy Tab S7 FE offre les fonctionnalités préférées des fans avec un écran de 12,4 pouces à un prix abordable; compact Galaxy Tab A7 Lite est le compagnon idéal pour le divertissement en déplacement

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui les Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite, les derniers ajouts à son portefeuille de tablettes. La Galaxy Tab S7 FE apporte les fonctionnalités préférées des fans de la Galaxy Tab S7, notamment un grand écran pour le divertissement, le travail créatif et le multitâche. Et pour ceux qui recherchent une tablette compacte et mobile, la Galaxy Tab A7 Lite est l’option incontournable.

«La demande de tablettes continue de croître. Que ce soit pour étudier à distance, se connecter avec des amis ou profiter de divertissements personnels, les consommateurs recherchent des appareils qui suivent leur mode de vie créatif et chargé », a déclaré Woncheol Chai, SVP et chef de l’équipe de planification de l’expérience, Mobile Communications Business, Samsung Electronics. «Nous sommes ravis de fournir aux consommateurs la technologie dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de chaque jour. La Galaxy Tab S7 FE et la Galaxy Tab A7 Lite sont équipées de fonctionnalités étonnantes conçues pour répondre aux besoins quotidiens des consommateurs. »

Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Galaxy Tab S7 FE vise à offrir aux clients les fonctionnalités qu’ils aiment à un prix abordable. Reflétant la caractéristique la plus recherchée par les clients, la Galaxy Tab S7 FE est dotée d’un grand 12,4 pouces1 écran, parfait pour faire passer le divertissement, la productivité et la créativité au niveau supérieur.

Lorsqu’il est temps de reprendre le train-train quotidien, vous pouvez compter sur votre Galaxy Tab S7 FE pour rester productif. Un stylet S Pen est inclus dans la boîte, de sorte que vous pouvez tirer le meilleur parti de ce grand écran et de la puissance dans vos tâches avec encore plus d’efficacité. Avec Samsung Notes, vous pouvez facilement convertir vos notes manuscrites à l’écran en texte. Gardez vos notes organisées avec des balises automatiques et utilisez la recherche intelligente pour trouver la note exacte dont vous avez besoin en un instant, qu’elle soit tapée ou manuscrite.

De plus, si un document de recherche ou un projet de travail vous oblige à ouvrir plusieurs onglets ou applications à la fois, ne vous inquiétez pas: la Galaxy Tab S7 FE gère facilement le multitâche. Avec Multi-Active Window, vous pouvez ouvrir jusqu’à trois applications à la fois. Cela signifie que vous pouvez naviguer sur le Web, prendre des notes et diffuser une vidéo, le tout sur un seul écran. Avec App Pair, vous pouvez également enregistrer et lancer rapidement votre combinaison préférée d’applications ensemble dans Multi-Active Window.

Pour les consommateurs qui recherchent encore plus de moyens de maximiser leur productivité, la Galaxy Tab S7 FE est là pour vous. Avec Samsung DeX et un clavier de couverture de livre,2 vous pouvez utiliser votre tablette comme un ordinateur portable, transformant l’interface utilisateur en une expérience semblable à celle d’un PC tout en parcourant votre liste de tâches. Et grâce au deuxième écran,3 vous pouvez transformer votre Galaxy Tab S7 FE en un écran supplémentaire aux côtés de votre PC pour élargir votre champ de vision et faire encore plus de travail.

Lorsque l’inspiration vous vient, la Galaxy Tab S7 FE dispose des outils pour faire circuler votre créativité. Agrafe Studio Peindre et Canva4 Travaillez avec le S Pen pour des dessins et des dessins lisses et nets. Avec un essai gratuit de 6 mois5 pour les nouveaux utilisateurs de Clip Studio Paint, vous pouvez découvrir de nouveaux talents et vous essayer à l’art numérique. Pour les preneurs de notes avides, Noteshelf est également inclus gratuitement,6 vous permettant, à vous et à votre S Pen, de créer des notes détaillées et colorées qui capturent avec précision vos pensées.

Avec la même finition métallique élégante et élégante de la gamme Tab S7, la Galaxy Tab S7 FE est disponible en quatre couleurs magnifiques pour s’adapter à votre style personnel: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink. Même avec un grand écran, la Galaxy Tab S7 FE présente un profil fin et léger, et dispose d’une batterie puissante – vous pouvez donc facilement diffuser, travailler et créer sans la pression de trouver une prise à proximité.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

La Galaxy Tab A7 Lite est le compagnon à emporter pour le contenu et les jeux en déplacement à un prix abordable. Avec un écran de 8,7 pouces logé dans une coque métallique élégante et durable, la Galaxy Tab A7 Lite compacte est ultra-portable. Les cadres minces autour de l’écran et les puissants haut-parleurs doubles avec Dolby Atmos sur la Galaxy Tab A7 Lite vous rapprochent des histoires lorsque vous regardez vos films, émissions et jeux préférés.

Avec jusqu’à 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To avec une carte MicroSD, il y a beaucoup d’espace pour tous vos favoris, et le processeur octa-core permet de garantir qu’ils joueront en douceur et rapidement. Avec une batterie longue durée, une charge rapide adaptative de 15 W,7 et capacité LTE en option,8 La Galaxy Tab A7 Lite est idéale pour regarder cette nouvelle émission tendance ou jouer en déplacement. Avec une coque en métal durable et un cadre fin, la Galaxy Tab A7 Lite est disponible en gris et argent.

Écosystème Samsung TV Plus et Galaxy

Lorsque vous achetez le Samsung Galaxy Tab S7 FE ou Galaxy Tab A7 Lite, vous bénéficierez également d’un accès illimité à Samsung TV Plus gratuitement.9 Vous pouvez tirer le meilleur parti de votre nouvelle tablette en diffusant plus de 160dix chaînes, y compris vos émissions, films et plus encore préférés. Les utilisateurs de Galaxy ont également accès à un essai gratuit de YouTube Premium11 – mettre des heures de divertissement sans publicité à portée de main.

Les nouveaux Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite fonctionnent parfaitement avec votre écosystème d’appareils Galaxy – de votre téléphone à vos écouteurs. Prendre des appels et envoyer et recevoir des SMS[12] via votre compte Samsung sur votre tablette, même lorsque votre smartphone est hors de portée. Copiez et collez facilement du texte ou des images entre les appareils activés. Vous pouvez également profiter d’une transition facile de la navigation sur votre téléphone vers votre écran Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite via Internet Samsung.13 Et si vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 FE ou Galaxy Tab A7 Lite et que vous avez besoin de prendre un appel sur votre smartphone, vos Galaxy Buds14 peut basculer automatiquement sur votre autre appareil.

Galaxy Tab S7 FE et Galaxy A7 Lite seront disponibles dans certaines régions à partir de juin. Pour plus d’informations, visitez www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ou alors www.samsung.com.

Spécifications techniques

Samsung Galaxy Tab S7 FE Affichage 12,4 pouces* TFT 2560 × 1600 (WQXGA) * Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis. OS Android 11 Dimension 185,0 x 284,8 x 6,3 mm Poids* 608 g * Peut différer selon le marché et le transporteur. Caméra [Rear] 8 MP AF [Front] 5MP Mémoire* 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne / 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne

microSD** jusqu’à 1 To * La disponibilité du stockage peut différer selon le pays, le modèle, la couleur ou le transporteur. La disponibilité réelle de l’espace de stockage peut varier en fonction du logiciel préinstallé et du pays, du modèle, de la taille et du format du fichier.

** Carte MicroSD vendue séparément. Processeur Octa-noyau

2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz La batterie* 1 0,090mAh (charge super rapide 45W prise en charge**) * Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. ** Un chargeur pour 45W et 25W est vendu séparément. Connectivité* 5G** LTE Wi-Fi 5 (802.11 a / b / g / n / ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 * La disponibilité du modèle 5G / LTE varie selon le pays et l’opérateur.

** Nécessite une connexion 5G optimale. Les services 5G sont uniquement pris en charge dans les emplacements compatibles avec le réseau 5G dans les pays prêts pour la 5G. La vitesse réelle peut varier en fonction du pays, de l’opérateur et de l’environnement de l’utilisateur. Couleur* Noir mystique Argent mystique Vert mystique Rose mystique

* La disponibilité des couleurs du produit peut varier en fonction du pays, de la région et du transporteur. Connecteurs Type C USB 3.2 Gen1 (sortie DP) Capteurs Accéléromètre, boussole, gyroscope, lumière, capteur à effet Hall GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo l’audio Son de deux haut-parleurs stéréo par AKG, Dolby Atmos® Vidéo Enregistrement: FHD (1920 × 1080) @ 30fps Lecture: UHD (3840 × 2160) à 30 ips Accessoires* S Pen (dans la boîte), couverture de livre, clavier de couverture de livre * Les accessoires peuvent être achetés séparément.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Affichage 8,7 pouces* TFT 1340 × 800 (WXGA +) * Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis. OS Android 11 Dimension 212,5 x 124,7 x 8,0 mm Poids Wi-Fi: 366 g LTE: 371g Caméra [Rear] AF 8MP [Front] 2MP Mémoire* 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne / 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage interne microSD** jusqu’à 1 To

* La disponibilité du stockage peut différer selon le pays, le modèle, la couleur ou le transporteur. La disponibilité réelle de l’espace de stockage peut varier en fonction du logiciel préinstallé et du pays, du modèle, de la taille et du format du fichier.

** Carte MicroSD vendue séparément. Processeur Octa-noyau

4 × 2,3 GHz + 4 × 1,8 GHz La batterie* 5100mAh (prise en charge de la charge rapide adaptative 15W**) * Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960.

** Un chargeur de 15 W est vendu séparément. Connectivité LTE* Wi-Fi 5 (802.11 a / b / g / n / ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.0 * La disponibilité du modèle LTE varie selon le pays et l’opérateur. Couleur* Gris, argent

* La disponibilité des couleurs du produit peut varier en fonction du pays, de la région et du transporteur. Connecteurs Prise auriculaire USB 2.0 de type C, 3,5 mm Capteurs Accéléromètre, boussole, capteur de lumière GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo l’audio Deux haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos® Vidéo Enregistrement: FHD (1920 × 1080) @ 30fps Lecture: FHD (1920 × 1080) à 30 ips Accessoires* Couverture de livre, couverture transparente

* Les accessoires peuvent être achetés séparément.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

1 Mesuré en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis.

2 Disponible à l’achat séparément.

3 Modèles de PC Windows 10 compatibles WiDi (affichage sans fil) et Windows 10 v.2004 ou version ultérieure requis pour utiliser le deuxième écran. Compatible avec les séries Galaxy Book et Samsung Notebook Plus2 et Samsung Notebook Plus exécutant le système d’exploitation Windows 10.

4 Canva est préchargé sur l’appareil en tant que stub dans certains marchés. Canva Pro sera disponible pour les utilisateurs de Galaxy Tab S7 FE pendant 30 jours d’essai gratuit. À la fin de l’essai gratuit, des frais supplémentaires seront facturés pour utiliser Canva Pro.

5 Clip Studio Paint est préchargé sur l’appareil en tant que stub dans certains marchés. Clip Studio Paint peut être téléchargé à partir de la boutique Galaxy.

6 Noteshelf est préchargé sur le périphérique en tant que stub. La fonctionnalité prend en charge 9 langues: anglais, coréen, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, allemand, italien, français et espagnol.

7 Un adaptateur de voyage à charge rapide de 15 W est vendu séparément.

8 La disponibilité du modèle LTE varie selon le pays et l’opérateur.

9 Samsung TV Plus est disponible pour les utilisateurs de Galaxy Tab S7 FE aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Corée et pour les utilisateurs de la version Galaxy Tab A7 Lite LTE aux États-Unis et au Canada. La disponibilité du service peut varier selon le pays, le modèle et l’opérateur.

dix 160+ est le nombre actuel de chaînes prises en charge aux États-Unis. Les chaînes prises en charge varient selon les pays et sont susceptibles d’être modifiées.

11 Pour les nouveaux utilisateurs uniquement (non éligible pour les utilisateurs des versions précédentes d’essais de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ou Google Play Music). Utilisez l’application YouTube sur les appareils éligibles entre le 6 mars 2021 et le 5 mars 2022 à 23 h 59 PST. YouTube Premium gratuit offert pendant 4 mois aux clients Galaxy Tab S7 FE et 2 mois aux clients Galaxy Tab A7 Lite.

12 La disponibilité des fonctions d’appel et de SMS sur d’autres appareils varie selon le pays et le fournisseur de services.

13 Les smartphones Galaxy et Tab S7 FE et Tab A7 Lite doivent être connectés au même compte Samsung et les paramètres Bluetooth doivent être activés. Le paramètre «Continuer les applications sur d’autres appareils» doit également être activé sur les deux appareils. La prise en charge de la continuité est disponible pour l’application Samsung Notes et l’application Samsung Internet sur les smartphones et tablettes Galaxy exécutant One UI 3.1 ou version ultérieure. Certains modèles ne sont pas pris en charge, y compris, mais sans s’y limiter, les appareils sans Wi-Fi 5GHZ & SAK et les modèles Android GO.

14 Fonctionnalité uniquement prise en charge par les Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds + et Galaxy Buds Live.