Galaxy, sur le point de décrocher la tête de série des séries éliminatoires, affronte Dynamo – Field Level Media – Solutions de contenu sportif professionnel

Le Los Angeles Galaxy tentera de s’emparer de la tête de série de la Conférence Ouest samedi lorsqu’il se rendra à Houston pour affronter le Dynamo le jour de la décision.

Los Angeles (19-7-7, 64 points) a remporté trois victoires de suite et quatre sur cinq alors qu’elle se prépare pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS.

Le Galaxy a obtenu l’avantage du terrain pour le premier tour des séries éliminatoires avec une victoire 2-1 contre l’Austin FC le 5 octobre.

Désormais, Los Angeles peut décrocher la première place de la Conférence Ouest avec au moins un match nul à Houston.

« Nous devons y aller et nous devons obtenir au moins un point, donc notre état d’esprit est que nous devons essayer de garder notre rythme », a déclaré l’entraîneur-chef du Galaxy, Greg Vanney.

« Le match de Houston va être le coup d’envoi de cette dernière préparation pour les séries éliminatoires, et le match a beaucoup de signification et d’importance. »

L’attaquant brésilien Gabriel Pec compte 29 buts (15 buts, 14 passes décisives), tandis que Dejan Joveljic compte 15 buts et six passes décisives en 27 matches.

Le Galaxy a remporté la seule autre rencontre entre les deux équipes cette saison, 2-1, le 25 mai à Carson, en Californie.

Une victoire du Dynamo le jour de la décision assurerait à Houston la cinquième tête de série avant les séries éliminatoires.

Houston (14-10-9, 51 points) entre dans l’action de samedi avec un point d’avance sur les Colorado Rapids, sixièmes. Le Dynamo n’a qu’une seule victoire lors de ses trois derniers matches et peut terminer entre la cinquième et la septième place, selon les résultats de samedi.

« Je pense que c’est la performance qui doit nous préoccuper », a déclaré l’entraîneur du Dynamo Ben Olsen. « En nous assurant que nous avons la bonne mentalité, nous donnons aux joueurs la bonne semaine de préparation et nous veillons à ce qu’ils sachent clairement ce qu’ils doivent faire pour obtenir un bon résultat et réaliser une bonne performance. »

L’attaquant nigérian Ibrahim Aliyu compte six buts et cinq passes décisives en 33 matches, tandis que le milieu de terrain Latif Blessing compte cinq buts et une passe décisive en 26 apparitions cette saison.

