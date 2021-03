À quelques semaines de la saison MLS 2021, c’est la période de l’année où la ligue est inondée de nouveaux kits pour tous les clubs. Avec autant d’équipes dévoilant de nouveaux sujets ces dernières semaines, nous avons décidé de revenir sur les 10 meilleurs et les 10 pires kits de l’histoire de la Major League Soccer.

Le meilleur

10. Whitecaps de Vancouver | Troisième kit 2012

Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

Revenez à travers les 10 saisons de l’existence de la MLS des Whitecaps et vous trouverez une multitude de beaux maillots, mais le troisième kit qu’ils ont enfilé en 2012 mérite une reconnaissance particulière. Ce n’est pas souvent qu’un club soit assez audacieux pour porter une tenue marron, mais c’est exactement ce que Vancouver a fait, en s’inspirant des vastes forêts de la Colombie-Britannique. Cela a également porté ses fruits, car cette saison-là, les Caps sont devenus le premier club canadien à se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS.

9. Houston Dynamo FC | Kit alternatif 2018

Mike DiNovo-USA TODAY Sports

L’imitation est la forme la plus sincère de flatterie, et les frères de baseball du Dynamo à Houston ont été assurément honorés par ce kit alternatif 2018, qui rappelle les maillots arc-en-ciel – ou, comme vous les connaissez peut-être, les maillots « tequila sunrise » – les Astros portaient de 1975 à 1986. Sur la base noire frappante, le Dynamo a frappé sur un look moderne et intimidant qui offrait un clin d’œil à l’histoire sportive de Houston.

8. Chicago Fire FC | 2005 troisième kit

Jonathan Daniel / Getty Images

Les uniformes originaux des pompiers étaient emblématiques et méritaient probablement une place sur cette liste, mais les équipes – et leurs fournisseurs de kits – méritent des éloges pour avoir pris des risques, et le troisième kit joué par Chicago pour 2005 était certainement un départ du rouge du club- palette dominante. Et en s’inspirant du drapeau de la ville et de monuments tels que le lac Michigan, l’incendie a créé quelque chose qui aura résonné dans le Grand Chicagoland.

7. Dallas Burn | Kit extérieur 1998

Stephen Dunn / Allsport

Il y a beaucoup à aimer ici, des créoles minces en or vert au col classique, ce qui fait du maillot extérieur de Dallas de 1998 (qu’ils portaient assez souvent à la maison) un ajout net et net à cette liste. Le nom de Burn n’est plus – et même à cette époque de changements de marque interminables et parfois inutiles, c’est probablement pour le mieux – mais le FC Dallas aurait un succès sur ses mains avec ce kit comme un retour en arrière.

6. Seattle Sounders FC | Troisième kit 2012

Steven Bisig-USA TODAY Sports

Il n’y a pas de sélection plus audacieuse sur cette liste que le troisième kit de Seattle de 2012, composé de «super cyan» et garni «d’électricité». Le résultat est électrique, alors chapeau aux départements de dénomination des couleurs d’Adidas et des Sounders. Les couleurs s’associent extrêmement bien et le design ne repose pas sur des panneaux de couleur de forme ambiguë, ce qui en fait un uniforme qui attire l’attention et qui ne fatigue pas l’œil.

5. Tremblements de terre à San Jose | Kit primaire 2017

Stan Szeto-USA TODAY Sports

Les « Quakes » ont une histoire mouvementée en ce qui concerne les maillots (plus à ce sujet plus tard), mais le top principal introduit pour la saison 2017 est parmi les meilleurs de leur histoire MLS. L’inspiration des créateurs doit être authentique et tangible, et la façon dont le motif à chevrons décalés de l’écusson du club a non seulement été intégré dans la conception du maillot, mais en a été le point central, signifie que c’était un classique instantané en la baie sud.

4. Kansas City Wiz | Kit maison 1996

Jose L. Marin / Allsport

Adidas a fourni trois des 10 clubs de la Major League Soccer lors de sa saison inaugurale de 1996, et les trois clubs (Kansas City, Columbus Crew et DC United) auraient pu occuper une place sur cette liste, mais c’est Kansas City qui mérite des éloges particuliers. Il y avait un élément de lignes épurées dans les trois clubs d’Adidas cette année-là, mais le Wiz a osé opter pour un kit arc-en-ciel qui se démarque parmi une mer de looks qui n’ont pas vieilli aussi gracieusement.

3. Portland Timbers | Troisième kit 2014

Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Dans cette ligue, si vous avez une histoire qui remonte à 45 ans, vous vous appuyez dessus. Le troisième kit lancé pour 2014 rappelle les hauts que les Timbers auraient portés dans leurs premières années, à l’époque de la fondation du club en 1975. Il s’agit d’un retour en arrière brillamment exécuté, dépourvu de gadgets, mettant l’accent sur la simplicité des maillots de les jours passés, rendus d’autant plus majestueux par une combinaison plus riche que d’habitude de vert et d’or.

2. Révolution de la Nouvelle-Angleterre | Maillot extérieur 1996

Jed Jacobsohn / Allsport

DC United est souvent présenté comme l’exemple brillant d’un kit MLS. D’autres souligneront la folie du modèle de Nike pour illustrer à quel point les maillots de l’époque (et la ligue elle-même) étaient hors du commun. Mais s’il y a un sommet qui résume cette première année de MLS, c’est celui-ci. Le feu d’artifice d’un élément de design sur la poitrine, le mot-symbole grungy «Revolution», c’était un maillot plein d’énergie alternative du milieu des années 90 qui a alimenté le décollage de la ligue.

1. LA Galaxy | Kit maison 2005

Ronald Martinez / Getty Images

Le club glamour original de la MLS arrive en tête de cette liste avec cette offre d’or de 2005. C’était la deuxième fois que le Galaxy portait une ceinture, qui ces dernières années est devenue un incontournable des hauts de l’équipe, et entre cela et la combinaison de couleurs frappante, le Galaxy avait sans doute le plus étonnant de tous les maillots de Nike sur un modèle porté par Manchester United, Arsenal et Barcelone. Comme si cela ne suffisait pas, Landon Donovan & Co. a continué à soulever la Coupe MLS dans ces beautés.

Le pire

10. Columbus Crew SC | Kit secondaire 2016

Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports

L’équipage s’est tourné vers le drapeau de la ville de Columbus pour le kit secondaire lancé en 2016, et bien que ce soit juste le genre d’inspiration que nous aimons voir dans un maillot, l’exécution laissait à désirer. Le drapeau est composé de rouge, jaune, blanc et bleu ciel, donc l’équipage a tous les ingrédients, mais c’est beaucoup de couleurs à mettre dans un design cohérent. Ajoutez les rayures dégradées au mélange et c’est un kit occupé, occupé et occupé.

9. Mutinerie de Tampa Bay | Kit maison 1996

Andy Lyons / Allsport

Il se passe beaucoup de choses ici, avant même de prendre en compte les accessoires excessifs de Carlos Valderrama (les années 90 n’étaient-elles pas géniales?). Ce modèle Nike – que portaient plusieurs autres clubs inauguraux de la ligue – comporte des manches (bleu ciel) et des panneaux latéraux (bleu marine) qui sont chacun de couleurs différentes à l’avant et à l’arrière du maillot (vert), puis l’étrange , motif croisé vibrant sur les manches elles-mêmes. Ensuite, il y a la question de savoir si votre kit pour la maison doit principalement comporter une couleur qui n’est visible que sur un logo secondaire.

8. Real Salt Lake | Kit primaire 2014

Russ Isabella-USA TODAY Sports

Peut-être que cet auteur a un œil inculte, mais la palette de couleurs de RSL n’a jamais fonctionné particulièrement bien. Les deux dernières années ont vu le club se concentrer davantage sur des designs comportant une ou deux couleurs, les autres jouant davantage un rôle de soutien, ce qui a rendu son offre beaucoup plus attrayante. Cette chemise maison lancée en 2014, cependant, a beaucoup de bordeaux, de cobalt et d’or.

7. Tremblements de terre à San Jose | Kit primaire 2019

Stan Szeto-USA TODAY Sports

Chris Wondolowski a battu le record de tous les temps de la MLS avec ce maillot. Avec des blocs de couleur asymétriques (ou des rayures, selon votre point de vue), il est difficile de trouver une inspiration pour le design, et aucune n’est mentionnée dans le communiqué de presse du club, ce qui nous laisse l’impression que les kits de rack en 2019 et 2020.

6. Sounders de Seattle | Kit primaire 2016

Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports

Les Sounders n’étaient pas la seule équipe en MLS à porter ce modèle en 2016, mais les deux autres qui l’ont fait (New York Red Bulls et Orlando City SC) ont utilisé des couleurs complémentaires ou du blanc pour adoucir le contraste entre la manche et le corps. Les Sounders ont soulevé la Coupe MLS en portant ce maillot, il sera donc certainement considéré comme un favori à Seattle, mais les manches Sounder Blue contre le corps Rave Green étaient terriblement choquantes.

5. Red Bulls de New York | Kit maison 2019

Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Contrairement à la croyance populaire, les kits gris peut fonctionne, mais celui-ci ne fonctionne pas. Non pas parce qu’il est gris – bien que cela n’a pas aidé – mais à cause des slogans imprimés « Glitch effect » sur le devant de la chemise, indiquant « Love », « Fight », « Passion » et « Glory ».

4. Impact de Montréal | Kit extérieur 2020

Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Il est juste difficile d’être trop enthousiasmé par un kit en niveaux de gris. Vraisemblablement, c’était censé être l’argent de l’écusson du club, mais il est difficile de donner à un maillot un aspect métallique et le résultat semble juste … enfin … gris.

3. LA Galaxy | 2013 troisième kit

Kelvin Kuo-USA TODAY Sports

C’était un kit conçu par un fan, et les intentions de ce fan étaient bonnes. Il s’est inspiré de l’uniforme inaugural du Galaxy de la saison 1996 et, dites ce que vous voulez sur ce modèle Nike (que vous verrez dans une seconde), c’était mémorable. Malheureusement, le résultat est compromis par des couleurs plus vives que ce maillot de 1996 et appliquées à des panneaux et des zones différents de l’original, ce qui fait que ce haut ressemble plus à quelque chose que le Mexique pourrait porter que le Galaxy.

2. Clash de San Jose | Kit maison 1996

Stephen Dunn / Employé / Getty Images

Le fameux modèle Nike. C’est beaucoup. Mais les Clash n’étaient pas la seule équipe à l’utiliser – tout comme les MetroStars de New York / New Jersey et le LA Galaxy. Ce qui est le plus bizarre dans ce maillot, c’est la couleur. Le rouge qui domine le logo est utilisé pour la plus petite bordure le long du col. Le jaune qui accentue le logo constitue la moitié gauche de la chemise. Donc, c’est une implémentation inversée de la couleur, mais nous sommes avec vous jusqu’à présent. Sauf que les prochaines couleurs les plus visibles sont un bleu ciel néon et un vert forêt, qui ne figurent sur aucune marque.

1. DC United | Kit secondaire 2017

Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Le kit secondaire de DC pour 2017 s’est inspiré des ailes d’un aigle (comme on le voit sur le blason du club) pour créer le motif imprimé sur la poitrine. Et la crête est un endroit admirable pour trouver des idées de design sur lesquelles s’appuyer, mais lorsqu’une personne met ce maillot, ces formes ressemblent plus à une sorte d’hybride mutant pec / ab que vous trouverez sur le costume d’un super-héros animé.