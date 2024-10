Galaxy se retrouve dans une confrontation dans le Far West pour la finale de la saison régulière – Corner of the Galaxy

COG STUDIOS, Californie — Avoir quelque chose à jouer est essentiel pour cette équipe du LA Galaxy. Mais combien sont-ils prêts à risquer lors de la finale de la saison régulière de samedi contre le Houston Dynamo ? Et à quel point est-il important de terminer premier de la Conférence Ouest ?

Dans l’émission d’aujourd’hui, les animateurs Josh Guesman et Eric Vieira discutent de l’objectif du LA Galaxy à l’approche de Houston et de la raison pour laquelle rester en bonne santé est l’objectif principal des deux équipes en vue des séries éliminatoires.

Josh et Eric vous font le point sur les blessures de Joseph Paintsil, Marco Reus et Julian Aude, et ils vous expliquent également pourquoi ils pensent que cette équipe du Galaxy veut briser les barrières des années passées.

Et Greg Vanney devrait-il être l’entraîneur MLS de l’année ?

Préparons-nous pour un samedi soir inconfortable. On y va!

REPLAY DU SPECTACLE EN DIRECT