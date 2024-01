Galaxy S24 vs Galaxy Z Flip 5 : lequel devriez-vous acheter ?

Le Samsung Galaxy S24 récemment annoncé est l’un des téléphones les plus conviviaux de la planète, mais même s’il est confronté à une concurrence féroce de la part de l’un des meilleurs téléphones pliables du marché, le Galaxy Z Flip 5. Malgré des facteurs de forme distincts, les deux téléphones offrent des prix similaires. et des expériences. Quel est le meilleur choix ? Nous explorons brièvement comment ces deux excellents téléphones Android se comportent dans cette comparaison Samsung Galaxy S24 vs Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy Z Flip 5 : en un coup d’œil Le Samsung Galaxy S24 est moins cher que le Galaxy Z Flip 5.

Le Samsung Galaxy S24 a un processus plus rapide que le Galaxy Z Flip 5.

Le Samsung Galaxy S24 met davantage l’accent sur l’IA sur l’appareil que le Galaxy Z Flip 5.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 dispose d’un écran pliable qui est plus grand une fois déplié que le Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 contre Galaxy Z Flip 5 : Spécifications

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy Z Flip 5 : Comparaison des tailles

Damien Wilde / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S24 est relativement petit par rapport aux normes actuelles, mesurant 147 x 70,6 mm et 7,6 mm d’épaisseur. Il dispose également d’un écran de 6,1 pouces de taille relativement modeste. Ces facteurs en font l’un des téléphones Candy Bar les plus portables, mais il ne peut pas rivaliser avec le Z Flip 5.

Une fois plié, le Flip 5 est nettement plus petit à 85,09 x 72 mm mais nettement plus épais à 15,1 mm. Bien que je trouve le Z Flip 5 raisonnablement confortable dans mes poches, son épaisseur est perceptible. Déplié, il est un peu plus grand que le S24 grâce à son écran de 6,7 pouces, mesurant 165,1 x 71,9 mm. Il a également un profil légèrement plus fin à 6,9 mm.

Ensuite, il y a le Galaxy S24 Plus, qui a la même taille d’écran que le Flip 5 mais conserve un plan légèrement plus petit par rapport au Flip déplié, mesurant 158,5 x 75,9 avec une épaisseur de 7,7 mm.

Samsung Galaxy S24 contre Galaxy Z Flip 5 : caractéristiques

Robert Triggs / Autorité Android

En ce qui concerne le matériel interne, les S24 et S24 Plus sont presque identiques en dehors de l’écran, du corps et de la taille de la batterie. Le S24 Plus dispose également de 4 Go de RAM supplémentaire, portant le total à 12 Go, et d’une charge légèrement plus rapide de 45 W. Le Z Flip 5 n’est pas non plus très différent de l’un ou l’autre de ces téléphones, bien que les deux derniers disposent d’un processeur Snapdragon Gen 3 plus rapide et de quelques différences dans les configurations de stockage. Pourtant, la différence la plus notable en dehors du SoC est la caméra.

Les Galaxy S24 et S24 Plus ont essentiellement le même matériel photo que leurs prédécesseurs, qui a mieux fonctionné que le Z Flip 5 lors de nos tests d’appareil photo l’année dernière. Bien que nous n’ayons pas encore testé minutieusement les caméras S24, nous pouvons nous attendre à ce qu’elles offrent une expérience au moins comparable, sinon meilleure, à celle des Galaxy S23 et S23 Plus. Si la photographie est importante pour vous, le Galaxy S24 sera le meilleur choix, même si nous ne pourrons pas dire dans quelle mesure tant que nous n’aurons pas plus de temps avec l’appareil photo du Galaxy S24.

Ryan Haines / Autorité Android

Bien que les trois téléphones offrent un matériel capable d’offrir une excellente expérience au quotidien, il y a plus à considérer que de simples spécifications. Samsung a présenté Galaxy AI exclusivement pour la série S24, offrant des fonctionnalités telles que des traductions en direct en temps réel pendant les appels, une assistance à la transcription, une assistance par chat, un résumé de notes, etc. Vous pouvez également stocker toutes les données localement si vous préférez, même s’il convient de noter que si certaines fonctions peuvent être exécutées sur l’appareil sans connexion, d’autres nécessiteront le cloud.

Les Galaxy S24 et Z Flip 5 sont similaires sur le papier, mais les fonctionnalités du Galaxy AI et les améliorations de l’appareil photo font du S24 un meilleur rapport qualité-prix.

Samsung semble viser une expérience centrée sur l’IA, similaire au Google Pixel 8, mais avec un matériel plus puissant à bord. Cela pourrait constituer un défi pour Google à l’avenir, même si la rumeur dit que le géant de Mountain View travaillerait sur des puces plus puissantes pour résoudre ce problème à l’avenir.

En termes de support logiciel, le Galaxy S24 correspond à la politique de sept ans du Pixel, tandis que le Galaxy Z Flip 5 offre quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs. Si le support logiciel est essentiel pour vous, le S24 est le meilleur choix.

Le Galaxy Z Flip 5 ne dispose peut-être pas des fonctionnalités d’IA sophistiquées et de la promesse de mise à jour étendue de la série Galaxy S24, mais il offre toujours un téléphone puissant avec un design pliable unique. Outre le design et la capacité de poche améliorée, la caractéristique remarquable du Galaxy Z Flip 5 est la fenêtre flexible sur le devant. Il vous permet d’accéder rapidement à des fonctions telles que changer de chanson, consulter la météo et contrôler votre smartphone via des widgets sans ouvrir ni déverrouiller votre téléphone. Bien que ce soit plus pratique que sur un téléphone candy bar comme le Galaxy S24, il est étroitement lié au design du téléphone.

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy Z Flip 5 : prix et disponibilité

Samsung Galaxy S24 : À partir de 799,99 $ Samsung Galaxy S24 Plus : À partir de 999,99 $ Samsung Galaxy Z Flip 5 : À partir de 999 $

Robert Triggs / Autorité Android

Les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus ont été officiellement annoncés le 17 janvier et sont désormais disponibles en précommande. Vous bénéficierez même d’une réduction de 100 $ et d’une mise à niveau gratuite vers le niveau de stockage le plus élevé si vous précommandez d’ici le 30 janvier, car la famille S24 sera officiellement mise en vente le 31 janvier. Le Galaxy S24 débutera à 799,99 $ pour le modèle de base de 128 Go, avec une version plus chère de 256 Go au prix de 859,99 $. Le Plus coûtera un peu plus cher, à partir de 999,99 $ pour le modèle avec 256 Go de stockage ou 1 119,99 $ pour le modèle de 512 Go.

En revanche, le Samsung Galaxy Z Flip 5 a été lancé en août 2023 au prix de détail de 1 000 $ pour le modèle 256 Go et de 1 120 $ pour la version 512 Go. Depuis, il a été mis en vente à plusieurs reprises, parfois à un prix très proche du prix public du S24.

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy Z Flip 5 : Lequel devriez-vous acheter ?

Lanh Nguyen / Autorité Android