Galaxy S24 Ultra vs Galaxy Fold 5 : lequel devriez-vous acheter ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est peut-être le produit phare le plus puissant et le plus cher de la gamme S Series, mais il est loin d’être le téléphone le plus cher de l’entreprise. Le Samsung Galaxy Fold 5 ultra-cher offre une expérience pliable unique rivalisée par peu de gens et possède bon nombre des mêmes fonctionnalités haut de gamme que la série S. Alors, comment les deux combinés rivalisent-ils ? Nous examinons de plus près cette comparaison Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy Z Fold 5 : en un coup d’œil Le Galaxy S24 Ultra dispose d’un processeur plus rapide que le Galaxy Z Fold 5.

Le Galaxy S24 Ultra dispose d’une batterie plus grosse et d’options de chargement plus rapides que le Fold 5.

Le Galaxy S24 Ultra dispose d’un système de caméra puissant.

Le Galaxy S24 Ultra a une meilleure politique de mise à jour.

Le Galaxy Fold 5 a un écran plus grand une fois déplié.

Samsung Galaxy S24 Ultra contre Galaxy Z Fold 5 : Spécifications

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 5 Afficher Samsung Galaxy S24 Ultra AMOLED de 6,8 pouces, résolution QHD+



Taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz (1 Hz-120 Hz)



HDR10+ Samsung Galaxy Z Fold 5



– AMOLED dynamique de 6,2 pouces



– Taux de rafraîchissement de 120 Hz



– Résolution 2 316 x 904



– Format d’image 23,1:9



-Gorilla Glass Victus 2 Extérieur:– AMOLED dynamique de 6,2 pouces– Taux de rafraîchissement de 120 Hz– Résolution 2 316 x 904– Format d’image 23,1:9-Gorilla Glass Victus 2 Intérieur:



– AMOLED dynamique de 7,6 pouces



– Taux de rafraîchissement de 120 Hz (LTPO)



– Résolution 2 176 x 1 812



– Verre ultra fin Processeur Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy Samsung Galaxy Z Fold 5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy RAM Samsung Galaxy S24 Ultra 12 Go LPDDR5X Samsung Galaxy Z Fold 5 12 Go Stockage Samsung Galaxy S24 Ultra 256, 512 Go ou 1 To Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Go, 512 Go ou 1 To



Pas de stockage extensible Pouvoir Samsung Galaxy S24 Ultra 5 000 mAh



Chargement filaire de 45 W



Chargement sans fil 15 W



Chargement sans fil inversé 5 W



Pas de chargeur dans la boîte Samsung Galaxy Z Fold 5 Double batterie de 4 400 mAh



Chargement filaire 25 W



Chargement rapide sans fil 2.0



Partage de puissance sans fil



Pas de chargeur dans la boîte Appareils photo Samsung Galaxy S24 Ultra



– 200MP principal



f/1.7, OIS Arrière:– 200MP principalf/1.7, OIS -Ultra-large 12MP, f/2.4, FoV 120 degrés



Capteur 1/3,52 pouces – Téléobjectif 50MP



Zoom optique 5x, 1,4 μm, f/3,4, FoV 36 degrés



Capteur 1/2,55 pouces



OIS Devant:



– 12MP



f/2,2, FoV de 8 degrés, AF Samsung Galaxy Z Fold 5

– 50MP de large, 1,0μm, OIS, AF Dual Pixel, ƒ/1,8

– 12MP ultra-large, 1,12μm, ƒ/2,2

– Téléobjectif 10MP, 1,0μm, OIS, zoom 3x (numérique 30x), ƒ/2,4 Arrière:– 50MP de large, 1,0μm, OIS, AF Dual Pixel, ƒ/1,8– 12MP ultra-large, 1,12μm, ƒ/2,2– Téléobjectif 10MP, 1,0μm, OIS, zoom 3x (numérique 30x), ƒ/2,4 Devant:

– 10 MP ƒ/2,2, 1,22 μm CDU interne :

– 4 MP, 2,0 μm, ƒ/1,8 Vidéo Samsung Galaxy S24 Ultra



8K à 24/30 ips (objectif principal uniquement)



4K à 30/60 ips (tous les objectifs) Arrière:8K à 24/30 ips (objectif principal uniquement)4K à 30/60 ips (tous les objectifs) Devant:



4K à 30/60 ips Samsung Galaxy Z Fold 5 Arrière: 8K à 30 ips (objectif principal)



4K à 60 ips (tous les objectifs) Devant:



4K à 30/60 ips l’audio Samsung Galaxy S24 Ultra Haut-parleurs stéréo



Triples micros



Pas de port 3,5 mm Samsung Galaxy Z Fold 5 Haut-parleurs stéréo

Prise en charge de Dolby Atmos

Pas de port casque 3,5 mm Connectivité Samsung Galaxy S24 Ultra 5G (ondes millimétriques + Sub6)



Wi-Fi 7



Bluetooth5.3



Prise en charge NFC



USB 3.2 génération 1



UWB Samsung Galaxy Z Fold 5 5G (ondes millimétriques + Sub6)

Wi-Fi 6E

Bluetooth5.3

Prise en charge NFC

USB 3.2 génération 1

UWB Carte SIM Samsung Galaxy S24 Ultra Plateau nano-SIM unique



Prise en charge de l’eSIM Samsung Galaxy Z Fold 5 Plateau nano-SIM unique

Prise en charge de l’eSIM Sécurité Samsung Galaxy S24 Ultra Capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran



7 ans de mises à jour de sécurité/OS Samsung Galaxy Z Fold 5 Capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran



7 ans de mises à jour de sécurité/OS Durabilité/Matériaux Samsung Galaxy S24 Ultra IP68



Gorilla Glass Armor à l’avant et à l’arrière



Monture en titane Samsung Galaxy Z Fold 5 IPX8

Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

Cadre en aluminium Logiciel Samsung Galaxy S24 Ultra Android 14



Une interface utilisateur 6.1 Samsung Galaxy Z Fold 5 Prise en charge du stylet S Samsung Galaxy S24 Ultra Oui Samsung Galaxy Z Fold 5 Oui Dimensions et poids Samsung Galaxy S24 Ultra 162,6 x 79 x 8,6 mm



233g Samsung Galaxy Z Fold 5



– 154,94 x 67 x 13,4 mm Dimensions plié :– 154,94 x 67 x 13,4 mm Dimensions déplié :



– 154,94 x 129,8 x 6 mm Poids:



– 253g Couleurs Samsung Galaxy S24 Ultra Noir titane, jaune titane, violet titane, gris titane Samsung Galaxy Z Fold 5 Global : crème, bleu glacé, noir fantôme Exclusivité Samsung : gris, bleu

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy Z Fold 5 : Comparaison des tailles

Damien Wilde / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un appareil assez grand, mesurant 79 x 162,3 mm pour une épaisseur de 8,3 mm. Il n’est que légèrement plus grand que le Galaxy Fold 5 plié, qui mesure 67 x 154,94 mm. Cela dit, le Fold est un peu plus épais dans cet état, à 13,4 mm. Il pèse également plus que le S24 Ultra, faisant pencher la balance à 253 g par rapport aux 232 g du S24 Ultra.

Une fois déplié, le Galaxy Fold 5 dispose d’un écran nettement plus grand de 7,8 pouces et s’étend jusqu’à des dimensions de 154,94 x 129,8 mm, tout en conservant un profil mince avec une épaisseur de seulement 6 mm. Essentiellement, les deux téléphones sont des géants du grand écran, mais le Fold 5 offre la capacité unique de se réduire à un écran plus modeste de 6,2 pouces, révélant sa taille expansive uniquement sous forme de tablette.

Samsung Galaxy S24 Ultra contre Galaxy Z Fold 5 : caractéristiques

Damien Wilde / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 coûte plus cher que votre produit phare typique, et pourtant, sa technologie de pliage coûteuse signifie qu’il doit encore faire des économies pour empêcher les coûts de monter en flèche. Les performances quotidiennes du Z Fold 5 seront toujours assez proches de celles de la série Galaxy S Ultra, il vous manquera juste quelques extras. Le Galaxy S24 Ultra a également l’avantage d’embarquer le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3. En examinant de plus près les spécifications, vous remarquerez que le stockage, la RAM et les autres composants de base ne sont pas significativement différents entre ces téléphones sur le papier, sauf dans deux domaines clés : l’appareil photo et la batterie.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 utilise les mêmes capteurs que son prédécesseur, ce qui se traduit par une expérience photo quelque peu médiocre par rapport à la série Galaxy S23. Par rapport au S24 Ultra, nous dirions qu’il n’y a pas de contestation, même si nous n’avons pas encore entièrement testé le dernier téléphone de Samsung. Le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose d’un puissant capteur grand angle principal de 200 MP, associé à un objectif f/1,7 qui devrait être idéal pour les prises de vue en basse lumière. Il existe également un système de téléobjectif révisé, qui fait passer le zoom optique de 10x à 5x en faveur de la mise à niveau de l’un des capteurs téléobjectif de 10MP à 50MP. Samsung affirme que cela améliorera la qualité du zoom dans les plages utilisées par la plupart des clients, même si cela pourrait être considéré comme un pas en arrière pour certains. Il existe également quelques améliorations du logiciel de l’appareil photo, que nous aborderons brièvement plus tard.

Le Galaxy S24 Ultra et le Fold 5 sont tous deux d’excellents téléphones, mais l’Ultra reste la bête puissante avec un meilleur appareil photo, de nouvelles fonctionnalités d’IA et bien plus encore.

Il est trop tôt pour en dire beaucoup sur la durée de vie de la batterie du Galaxy S24 Ultra. Cependant, étant donné que le Galaxy S23 Ultra peut tenir deux jours avant de devoir être rechargé, vous devez vous attendre à une expérience au moins aussi bonne. En revanche, la durée de vie de la batterie du Fold 5 n’est pas si chaude. Bien que les caractéristiques exactes de la batterie varient en fonction de l’écran que vous utilisez et de nombreux autres détails, il s’agit certainement d’un appareil que vous devrez recharger d’ici la fin de la journée.

Ryan Whitwam / Autorité Android

Examinons maintenant de plus près les modifications logicielles. Avant tout, le Samsung Galaxy S24 Ultra offre l’avantage de sept ans de mises à jour, par rapport à la politique précédente de Samsung de quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et de cinq ans de correctifs de sécurité. Deuxièmement, la série Galaxy S24 introduit les fonctionnalités Samsung Galaxy AI. Samsung Galaxy AI offre en grande partie le même type de supercherie d’IA que celle que vous obtiendriez d’un appareil comme le Pixel 8 Pro, y compris des traductions en direct en temps réel pendant les appels, une assistance à la transcription, une assistance par chat, un résumé de notes et de nombreuses nouvelles IA. fonctionnalités de la caméra.

Certaines fonctionnalités sont basées sur le cloud, comme Circle to Search et la version Samsung de Magic Editor, mais de nombreuses fonctions fonctionneront également complètement hors ligne. Bien que les fonctionnalités du Samsung Galaxy AI soient susceptibles d’être éventuellement intégrées à des matériels plus anciens comme le Z Fold 5, certaines fonctionnalités dépendent d’une technologie SoC plus récente et resteront exclusives à la série S24 et à d’autres appareils Galaxy plus récents.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy Z Fold 5 : prix et disponibilité

Robert Triggs / Autorité Android

Samsung Galaxy S24 Ultra : À partir de 1 299,99 $ Samsung Galaxy Z Fold 5 : À partir de 1 800 $

Le Samsung Galaxy S24 Ultra a été officiellement annoncé le 17 janvier et les précommandes ont commencé le même jour. Les clients qui précommandent sur Samsung.com peuvent également recevoir un crédit Samsung de 100 $ et une mise à niveau gratuite vers le niveau de stockage le plus élevé, sans frais supplémentaires. Cela représente une économie totale d’environ 220 $. Pour ceux qui ne précommandent pas, le téléphone sera disponible à partir du 31 janvier.

Le modèle de base de 256 Go du Galaxy S24 Ultra aura un prix de départ de 1 299,99 $, soit une augmentation de 100 $ par rapport à son prédécesseur. Il existe également un modèle de 512 Go à 1 419,99 $ et un modèle de 1 To encore plus cher à 1 659,99 $.

D’autre part, le Samsung Galaxy Fold 5 est disponible depuis août 2023. Il commence à un prix nettement plus élevé, avec le modèle 256 Go au prix de 1 800 $. Opter pour le modèle 512 Go augmentera le prix à 1 900 $, et pour la configuration la plus élevée, il coûtera 2 150 $.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy Z Fold 5 : Lequel devriez-vous acheter ?

Ryan Whitwam / Autorité Android Gauche : S23 Ultra, droite ; Pli en Z 5

Le Samsung Galaxy S24 Ultra ne s’adresse pas à tout le monde, car il représente un investissement substantiel conçu pour les utilisateurs expérimentés. Cependant, en ce qui concerne la valeur globale, le S24 Ultra surpasse certainement le Samsung Galaxy Z Fold 5. Avec le S24 Ultra, vous bénéficierez d’un SoC supérieur, de performances de l’appareil photo, d’une meilleure autonomie de la batterie, d’une prise en charge logicielle améliorée et de la possibilité d’être parmi les premiers à découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités du Galaxy AI. Le seul compromis est que vous n’aurez pas le grand écran de tablette du Fold 5.

Le Galaxy S24 Ultra est globalement le meilleur téléphone, même si l’écran de la tablette du Z Fold 5 pourrait suffire à vous convaincre.