Galaxy S24 : Toutes les plus grosses rumeurs sur le prochain téléphone de Samsung

La série Galaxy S23 de Samsung nous a vraiment impressionnés, du modèle d’entrée de gamme, avec ses solides performances globales, au S23 Ultra haut de gamme, avec son incroyable système d’appareil photo et son stylet S-Pen.

Mais le monde de la technologie ne reste pas immobile longtemps, et nous entendons déjà des rumeurs sur la prochaine génération de téléphones de Samsung, la gamme Galaxy S24. Nous avons passé au crible les résultats du moulin à rumeurs pour essayer de comprendre ce que les prochains superphones de Samsung offriront, quand ils seront annoncés et combien ils pourraient coûter.

Toutes les rumeurs doivent être prises avec des pincettes. Et il est peu probable qu’ils s’arrêtent de rouler, nous tiendrons donc cet article à jour au fur et à mesure que nous en entendrons plus.

Quand le Samsung Galaxy S24 sera-t-il lancé ?

Samsung a dévoilé la ligne S23 et la ligne S22 lors des événements Galaxy Unpacked en février 2023 et 2022, respectivement. Nous nous attendons fortement à ce que la société suive le même calendrier pour les prochains modèles, avec un événement de lancement en février 2024 et la mise en vente des téléphones dans les semaines suivantes.

Le Pixel 7 Pro de Google sert certains des plus grands concurrents de Samsung. Andrew Lanxon/Crumpe

Combien coûtera le Galaxy S24 ?

Il n’y a pas de détails fermes sur les prix, mais nous ne prévoyons aucun changement significatif de la gamme S23. Pour référence, le modèle de base S23 commence à 800 $, le Plus à 1 000 $ et l’Ultra à 1 200 $. La gamme Galaxy S propose différents modèles pour les personnes qui achètent avec différents budgets et c’est une tactique que Samsung a utilisée pour la plupart des générations de ses téléphones.

Les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 ont tous deux maintenu leurs prix par rapport à l’année dernière, il ne semble donc généralement pas que Samsung cherche à bouleverser sa stratégie de prix.

Y aura-t-il plusieurs versions du Galaxy S24 ?

Presque certainement, oui. Comme mentionné, la stratégie de plusieurs modèles est celle que Samsung utilise depuis un certain temps, et toutes les rumeurs actuelles suggèrent que la société lancera au moins deux versions du S24 : un modèle de base et une version Ultra. Certains analystes du secteur ont suggéré que le modèle Plus pourrait être abandonné pour créer plus de séparation entre la base et Ultra, mais d’autres sources ne sont pas d’accord.

De gauche à droite : les Galaxy S23 et S23 Plus. Lisa Eadicicco/Crumpe

Qu’en est-il de la conception et de l’affichage de la série Galaxy S24 ?

Pronostiqueur @Tech_Reve suggère Samsung s’en tiendra à peu près au même design que cette année, du moins pour les S24 et S24 Plus de base. Les deux téléphones devraient conserver les objectifs de caméra flottants, plutôt que l’unité de caméra solide vue sur les précédents S22 et S22 Plus.

Le S24 Ultra peut obtenir quelques ajustements plus notables, ne serait-ce que dans la réduction du nombre d’objectifs de caméra visibles à l’arrière. Tech_Reve prédit que le S24 Ultra perdra l’objectif de l’appareil photo 3x, ce qui signifiera moins d’objectifs dans le groupe d’appareils photo – bien que ce ne soit peut-être pas le cas, comme nous le verrons plus tard. D’autres rumeurs suggèrent que le modèle Ultra sera fabriqué avec un cadre en titane plus léger et plus solide, mais il reste à voir si cela est visuellement perceptible.

La plupart des rumeurs suggèrent que les tailles d’écran resteront à peu près les mêmes que l’année dernière, ce qui signifie que nous nous attendons à un Galaxy S24 de base de 6,1 pouces, un S24 Plus de 6,6 pouces et un S24 Ultra de 6,8 pouces.

L’appareil photo du S23 Ultra est parmi les meilleurs du marché. James Martin/Crumpe

Et les appareils photo de la série Galaxy S24 ?

Les rumeurs ne sont pas claires sur ce à quoi s’attendre exactement en ce qui concerne les caméras de la gamme S24, avec certains rapports antérieurs disant que nous verrons un capteur de caméra principal beaucoup plus grand, et d’autres rumeurs plus récentes suggérant que les spécifications de la caméra resteront essentiellement les mêmes.

Ces dernières rumeurs proviennent principalement du leakster connu Ice Universe, une source avec d’excellents antécédents, de sorte que parler d’un capteur de caméra principal plus grand est sans doute moins excitant. C’est dommage, car les caméras du S23 Ultra n’ont pas vraiment beaucoup changé depuis quelques générations, alors que la concurrence d’Apple et de Google est restée féroce. Un capteur de caméra plus grand pourrait faire une différence significative dans l’amélioration de la qualité de l’image. Cela dit, Ice Universe a également suggéré que le zoom 3x du S24 Ultra pourrait obtenir une résolution allant jusqu’à 50 mégapixels.

D’autres rumeurs suggèrent que l’Ultra perdra l’objectif de zoom optique 3x dédié et ira à la place avec le zoom optique 10x, en l’améliorant pour permettre différents niveaux de zoom. Un zoom optique continu fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, mais si l’on en croit Ice Universe, nous devrons peut-être attendre une autre génération pour le voir en usage.

Qu’en est-il des spécifications de la série Galaxy S24 ?

Bien qu’il soit presque certain que certains modèles S24 utiliseront le prochain processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui devrait être lancé plus tard cette année, des rapports suggèrent que Samsung pourrait revenir à l’utilisation de ses propres puces Exynos dans certaines régions.

Le Samsung Galaxy S23 Plus offre de solides performances globales. Lisa Eadicicco/Crumpe

Dans les générations précédentes, y compris la gamme S22, Samsung utilisait des puces Qualcomm dans certaines régions (y compris les États-Unis) mais optait pour ses propres processeurs Exynos dans d’autres régions (y compris le Royaume-Uni). Le raisonnement n’était pas toujours clair, mais il était à noter que la ligne S23 utilisait du silicium Qualcomm dans toutes les régions, sans aucun soupçon d’Exynos.

Les rumeurs sur le S23 FE de Samsung, la version la plus abordable de la gamme, attendue plus tard cette année, suggèrent qu’il utilisera des puces Exynos. Et il est possible que Samsung opte à nouveau pour un mélange de puces pour la gamme S24 lors de son lancement l’année prochaine.

Autre les fuites suggèrent que les S24 et S24 Plus de base pourraient obtenir jusqu’à 12 Go de RAM, l’Ultra allant jusqu’à 16 Go.

Rien d’autre?

À ce stade, il n’y a pas beaucoup d’autres rumeurs crédibles. Nous nous attendons cependant à ce que Samsung s’en tienne au stylet S Pen dans le S24 Ultra, ainsi qu’à introduire une nouvelle gamme de couleurs dans toute la série. Nous aimerions voir un retour au stockage extensible (mais cela ne se produira pas), et vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau IP68, des scanners d’empreintes digitales à l’écran et des affichages à taux de rafraîchissement élevé sur tous les modèles.