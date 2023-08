Galaxy S23 Ultra pressenti pour un passage à écran plat également

Jusqu’à présent, les fuites du Samsung Galaxy S24 Ultra sont quelque peu attendues – mise à niveau de l’appareil photo, modifications de conception, charge plus rapide, etc. Mais le dernier rapport est un peu choquant. Selon un pronostiqueur fiable Univers de glacele prochain Galaxy S24 Ultra comportera un écran plat au lieu d’un écran incurvé.

Samsung a été le premier à introduire un design d’écran incurvé en 2014 lorsque le Samsung Galaxy Note Edge est né, tandis que plus tard, il a déplacé l’ensemble de ses gammes Galaxy S8 et Galaxy S9 vers du verre incurvé. La société a depuis ramené les membres inférieurs de la gamme phare à écran plat et maintenant elle peut également donner le même traitement au plus haut de gamme.

Ice Universe dit que le Galaxy S24 Ultra aura une largeur de 79 mm, ce qui ne peut s’expliquer que par mon passage à un écran plat. Le Galaxy S23 Ultra a une largeur de 78,1 mm grâce à ses bords incurvés et il est extrêmement peu probable que les lunettes se développent réellement.

Pourtant, nous ne prendrions rien pour acquis pour l’instant. Samsung pourrait toujours opter pour un écran plus grand, expliquant l’écart.

Source