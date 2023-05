Galaxy S23, S22 et plus

Pour ceux qui suivent le calendrier des mises à jour de Samsung en mai, nous avons un gros mise à jour pour vous aujourd’hui. À ce stade du mois, avec plus d’une semaine encore, Samsung a pratiquement touché tous ses téléphones Galaxy encore pris en charge avec la dernière mise à jour Android disponible.

La liste complète peut être vue ci-dessous, mais au cours des 9 derniers jours, les propriétaires des Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 et Galaxy S23 devraient tous avoir reçu la mise à jour de mai. De plus, plusieurs modèles FE ont récupéré la même mise à jour, tout comme le Galaxy Flip 3, le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Fold 3. Et rappelez-vous, le Galaxy Fold 4 et le Flip 4 étaient la première semaine du mois.

Le changelog pour chaque mise à jour – au moins via Verizon – suggère seulement que ces versions incluent les « correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil ». Les mises à jour du Galaxy S23 peuvent avoir des « améliorations des performances » à un certain niveau, mais il ne s’agit en réalité que d’un petit correctif mensuel. Non pas que nous nous plaignions, nous voulons juste définir des attentes.

Galaxie S20 : TP1A.220624.014.G981VSQS4HWE5

: TP1A.220624.014.G981VSQS4HWE5 Galaxy S20+ : TP1A.220624.014.G986USQS4HWE5

: TP1A.220624.014.G986USQS4HWE5 Galaxy S20 Ultra : TP1A.220624.014.G986USQS4HWE5

: TP1A.220624.014.G986USQS4HWE5 Galaxy S21 FE : TP1A.220624.014.G990USQS6EWD8

: TP1A.220624.014.G990USQS6EWD8 Galaxy S21 FE (2022) : TP1A.220624.014.G990U2SQS4EWD8

: TP1A.220624.014.G990U2SQS4EWD8 Galaxie S21 : TP1A.220624.014.G991USQS6EWD5

: TP1A.220624.014.G991USQS6EWD5 Galaxie S21+ : TP1A.220624.014.G996USQS6EWD5

: TP1A.220624.014.G996USQS6EWD5 Galaxy S21 Ultra : TP1A.220624.014.G998USQS6EWD5

: TP1A.220624.014.G998USQS6EWD5 Galaxie S22 : TP1A.220624.014.S901USQS2CWE1

: TP1A.220624.014.S901USQS2CWE1 Galaxie S22+ : TP1A.220624.014.S906USQS2CWE1

: TP1A.220624.014.S906USQS2CWE1 Galaxy S22 Ultra : TP1A.220624.014.S906USQS2CWE1

: TP1A.220624.014.S906USQS2CWE1 Galaxie S23 : TP1A.220624.014.S911USQU1AWCD

: TP1A.220624.014.S911USQU1AWCD Galaxie S23+ : TP1A.220624.014.S916USQU1AWCD

: TP1A.220624.014.S916USQU1AWCD Galaxy S23 Ultra : TP1A.220624.014.S918USQU1AWCD

: TP1A.220624.014.S918USQU1AWCD Galaxy ZFlip 3 : TP1A.220624.014.F711USQS4FWE1

: TP1A.220624.014.F711USQS4FWE1 Galaxy Z Fold 2 : TP1A.220624.014.F916USQS2JWE3

: TP1A.220624.014.F916USQS2JWE3 Galaxy Z Fold 3: TP1A.220624.014.F926USQS3FWE1

Pour vérifier les mises à jour sur la plupart des téléphones Samsung, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système. Toutes ces mises à jour devraient être en ligne ou mises en ligne ces derniers jours.