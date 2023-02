Galaxy S23 Plus et S23 Ultra : Samsung double le stockage, pas le prix

Les Samsung Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra offrent un peu plus de valeur par rapport aux modèles de l’année dernière. Les deux téléphones, annoncés à L’événement Unpacked de Samsung à San Francisco aux côtés de la Galaxy Livre 3coûtent le même prix que leurs homologues Galaxy S 2022, mais ils viennent maintenant avec le double de stockage.

Le Galaxy S23 Plus commence avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage pour 1 000 $, soit le même prix que Samsung a facturé pour le Galaxy S22 Plus lors de son lancement en février 2022. Contrairement à l’année dernière, les personnes souhaitant passer à 512 Go de stockage n’auront pas à passer à l’Ultra pour l’obtenir. Le Galaxy S23 Plus est proposé dans un modèle avec 512 Go de stockage.

Le Galaxy S23 Ultra de cette année bénéficie également d’un boost de stockage. Le modèle de base est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go pour 1 200 $, le même prix que l’offre de 128 Go de l’année dernière. Il existe également des options pour un Ultra avec 12 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage.

RAM et options de stockage de la série Galaxy S23 Téléphone fixe RAM Stockage Galaxie S23 8 Go 128 Go Galaxie S23 8 Go 256 Go Galaxy S23 Plus 8 Go 256 Go Galaxy S23 Plus 8 Go 512 Go Galaxy S23 Ultra 8 Go 256 Go Galaxy S23 Ultra 12 Go 512 Go Galaxy S23 Ultra 12 Go 1 To

Samsung a annoncé les téléphones aux côtés du Galaxy S23 lors de son Événement déballé le 1er février. Les trois modèles seront lancés le 17 février et sont actuellement disponibles en précommande. Les Gamme de téléphones Galaxy S23 est livré avec le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 2 et un écran AMOLED amélioré avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Ils ont également des caméras capables d’enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde. Chaque modèle est disponible en fantôme noir, crème, vert ou lavande.

Le Samsung Galaxy S23 dispose d’un écran de 6,1 pouces, d’une plus grande batterie de 3 900 mAh ainsi que d’un appareil photo large de 50 mégapixels avec un téléobjectif ultra-large de 12 mégapixels et de 10 mégapixels. Le Galaxy S23 Plus est presque identique, les principales différences étant sa taille d’écran et sa batterie. Le S23 Plus est livré avec un écran de 6,6 pouces et une batterie encore plus grande de 4 700 mAh. Cette batterie offre ce que Samsung appelle “Super Fast Charging 2.0” lorsqu’elle est branchée sur une prise murale, tandis que le S23 n’est livré qu’avec “Super Fast Charging”. Chaque modèle de la gamme S23 offre les mêmes fonctionnalités de charge sans fil rapide.

Le cher Samsung Galaxy S23 Ultra est livré avec un écran encore plus grand de 6,8 pouces. Il dispose désormais d’un appareil photo principal de 200 mégapixels – contre 108 mégapixels sur le S22 Ultra – avec une ouverture de f/1,7. Il dispose également d’une mise au point automatique au laser, avec un zoom optique jusqu’à 10x. Sans surprise, le S23 Ultra possède la plus grande batterie de la gamme, à 5 000 mAh.