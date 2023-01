Galaxy S23 devrait être lancé lors de l’événement Samsung du 1er février

Les Gamme Galaxy S23 sera probablement la vedette du prochain événement Unpacked de Samsung, dont la société vient d’annoncer qu’il aura lieu le 1er février. Cette année, une nouvelle gamme serait en concurrence directe avec celle d’Apple. iPhone 14 et celui de Google Pixel 7.

Samsung n’a pas fourni de détails mardi sur ce à quoi s’attendre de l’événement. Mais la société lance généralement de nouveaux téléphones Galaxy S au cours de la premier quart, y compris le Galaxy S22 l’année dernière. L’annonce suit également fuitescomme ce rapport du journal coréen JoongAng Daily qui a suggéré un lancement début février pour le Galaxy S23.

Si Samsung suit son schéma précédent, on peut s’attendre à voir trois versions de son nouveau téléphone : le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. L’invitation de Samsung comprend une image de trois projecteurs dont la taille varie de petite à moyenne à grande, faisant peut-être autant allusion.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Rumeurs de fuites bien connues Univers de glace et Steve Hemmerstoffer suggèrent que les nouveaux téléphones auront des découpes circulaires à l’arrière pour les objectifs de l’appareil photo. Les Galaxy S22 Ultra a déjà un appareil photo comme celui-ci. Mais la fuite d’Hemmerstoffer suggère qu’elle pourrait se répercuter sur le modèle Plus, remplaçant le module de caméra actuellement trouvé sur le Galaxy S22 Plus. Les projecteurs dans l’invitation à l’événement pourraient être un clin d’œil subtil à ce changement de conception, s’il s’avère exact.

Samsung a ouvert mardi les réservations aux États-Unis pour ses prochains appareils. La société offrira 50 $ de crédit Samsung si vous demandez à réserver un appareil ou 100 $ pour deux appareils. L’offre est valable jusqu’au 1er février et aucune information de paiement n’est requise.

La société devrait annoncer sa nouvelle gamme Galaxy S à un moment où les vents contraires macroéconomiques ont eu un impact global sur les ventes de téléphones. Rapports de décembre d’études de marché Recherche de contrepoint et IDC les deux indiquent une croissance plus faible que prévu des livraisons mondiales pour 2023.

À part une découpe de caméra légèrement mise à jour sur les nouveaux téléphones, nous nous attendons à voir Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm dans la gamme Galaxy S23 et peut-être le capteur d’appareil photo 200 mégapixels de Samsung dans le S23 Ultra.