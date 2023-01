Galaxy S23 de Samsung déballé – à quoi s’attendre

Le premier événement Unpacked de Samsung pour 2023 approche à grands pas et malgré la myriade de fuites qui nous ont ôté la plus grande partie de la curiosité, c’est toujours l’un des événements les plus importants de l’année. Résumons donc toutes les fuites pour avoir une meilleure idée de ce à quoi nous nous attendons.

Série Galaxy S23

Nous verrons le Samsung Galaxy S23 Ultra, ainsi que les S23 et S23+, et probablement de nouveaux ordinateurs portables. Il est très peu probable que nous voyions de nouvelles tablettes, et extrêmement peu probable pour les annonces de montres intelligentes et d’écouteurs.

Le Galaxy S23 Ultra poursuivra le design de son prédécesseur, mais il sera disponible dans de nouvelles couleurs, comme le Cotton Flower (le jaune clair) et le Botanic Green (une nuance de vert différente de l’année dernière).

L’Ultra aura toujours un S Pen intégré, un écran haut de gamme de 6,8 pouces, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W et une configuration à quatre caméras à l’arrière.

Parmi les grands changements, il y a le nouveau chipset, qui est une variante plus cadencée du SD 8 Gen 2, appelée Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Samsung expédiera ses nouveaux téléphones phares exclusivement avec la puce de Qualcomm, qui est une unité de 4 nm construite sur le dernier processus économe en énergie de TSMC. Il devrait à la fois assurer les meilleures performances possibles et réussir à tirer plus d’endurance de la batterie de 5 000 mAh.

L’autre grand changement sera l’appareil photo principal – un capteur ISOCELL HP2 200MP fraîchement annoncé. Il fournira différentes résolutions de sortie, en fonction de vos besoins – 16 pour 1 pour des pixels de 2,4 μm à 12,5 MP ou 4 pour 1 pour des pixels de 1,2 μm à 50 MP. Il permettra également la capture vidéo 8K.

Le nouveau capteur permettra d’améliorer les images en mode Nuit et de meilleures vidéos de portrait, entre autres.

Les deux autres caméras à l’arrière conserveront les spécifications 3x et 10x de leurs prédécesseurs, même jusqu’aux capteurs, mais Samsung apportera sûrement des améliorations progressives à la qualité de l’image. L’appareil photo ultra-large sera toujours un 12MP à mise au point automatique mais recevra un nouvel imageur derrière l’objectif. Le Galaxy S23 Ultra sera également capable de Space Zoom 100X et Moon Shot.

Enfin, on parle d’un nouvel appareil photo selfie mais tout ce que nous savons, c’est qu’il ne s’agira pas d’un capteur haute résolution comme le 40MP du Galaxy S22 Ultra.

Des rumeurs spéculatives ont suggéré que Samsung apportera une connectivité satellite d’urgence à la série Galaxy S23, mais cela semble peu probable à ce stade.

Les deux autres téléphones seront encore plus progressifs dans leurs changements par rapport à leurs prédécesseurs. Les Galaxy S23 et S23 + conserveront leurs résolutions de 6,1 pouces et 6,6 pouces, mais bénéficieront d’une augmentation de 200 mAh de leurs capacités de batterie à 3 900 mAh et 4 700 mAh chacune. Le modèle plus aura une charge plus rapide de 45 W, contre seulement 25 W sur le vanilla S23.

Les S23 et S23+ auront également accès au chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy plus rapide. Le panneau arrière sera à nouveau en verre (probablement Corning en quelque sorte) et la paire sera disponible dans une nouvelle option de couleur Mystic Lilac.









Les trois Galaxies

Samsung devrait commencer à prendre des commandes pour les Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra à partir du 1er février. Si vous vivez aux États-Unis, les prix resteront inchangés par rapport à l’année dernière. Le Galaxy S23 Ultra commencera à 1 200 $, le S23+ à 1 000 $ et le S23 à 800 $. Les acheteurs européens devront cependant accepter une hausse des prix. Le Galaxy S23 commencera à 100 € de plus que son prédécesseur, tandis que le S23+ coûtera 150 € de plus – c’est pour les configurations de base correspondantes.

Le Galaxy S23 Ultra de base coûtera 150 € de plus que le Galaxy S22 Ultra de base, mais il existe des différences dans les configurations – le nouveau modèle de base du téléphone est de 8/256 Go, tandis que l’ancien a commencé à 8/128 Go.

Série Galaxy Book3

L’autre annonce majeure de l’événement Unpacked 2023 sera la série d’ordinateurs portables Galaxy Book3. Ils comprendront le Galaxy Book3 360, le Galaxy Book3 Pro, le Galaxy Book3 Pro 360 et le haut de gamme Book3 Ultra.

Les trois modèles auront des écrans tactiles Super AMOLED de 2880x1800px (16:10), des claviers rétroéclairés, des processeurs Intel de 13e génération, permettant deux ports Thunderbolt 4 et une connectivité Wi-Fi 6E. Les ordinateurs portables auront également un port USB-A, un port HDMI, une prise audio et un slot microSD.

En termes de taille, le Galaxy Book3 360 est de 14 pouces, le Galaxy Book3 Pro a des variantes de 14 pouces et 16 pouces, tandis que le Galaxy Book3 Pro 360 est de 16 pouces. Tous les modèles auront le choix entre le Core i5-1340P et le Core i7-1360P et auront 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0. Sans surprise, tous les modèles démarreront Windows 11 avec les ajouts de l’écosystème Galaxy de Samsung tels que Multi Control, Quick Share, Private Share et Galaxy Notes.

Les modèles 14 pouces auront des batteries 63WH, tandis que les modèles 16 pouces auront des batteries 76WH – tous les modèles seront livrés avec une charge USB-C PD de 65W directement à partir de la boîte.

Le Galaxy Book3 360 aura un écran de 14 pouces avec prise en charge d’un S Pen. Le Galaxy Book3 Pro ne prendra probablement pas en charge un S Pen, tandis que le Galaxy Book3 Pro 360 le fera.











Les ordinateurs portables Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360

Cela laisse juste le Galaxy Book3 Ultra, qui devrait avoir une configuration plus robuste avec un 45W Core i9-13900H, un GPU Nvidia RTX 4070, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de SSD PCIe 4.0. Il aura une batterie de 76WH avec une charge de 136W (en raison du GPU gourmand en énergie).

Nous couvrirons naturellement l’événement Samsung Unpacked, alors assurez-vous de rester le 1er février. Le flux commence à 18h00 GMT.