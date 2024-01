Galaxy S22/S22+ vs Galaxy S24/S24+ : plus rapide, plus lumineux, désormais avec l’IA

La nouvelle série Galaxy S24 de Samsung est officielle. Sans surprise, la gamme se compose de trois variantes, à savoir le S24 de base, le Plus et l’Ultra, et elles sont toutes disponibles en précommande. Comme d’habitude, Samsung propose également des valeurs de reprise incroyables sur de nombreux marchés, ce qui pourrait vous inciter à passer d’un ancien modèle au dernier.

Alors, comment les Galaxy S24 et Galaxy S24+ se comparent-ils aux Galaxy S22 et Galaxy S22+ ? Ces derniers modèles sont sortis il y a près de deux ans, en février 2022, et bien que peu de choses semblent avoir changé en termes de design extérieur, les Galaxy S24 et S24+ apportent des améliorations significatives tant au niveau matériel que logiciel.

Galaxy S22 vs Galaxy S24 : design et écrans

Les Galaxy S24 et S24+ ressemblent presque aux Galaxy S22 et S22+, à l’exception des cadres plats et de l’absence de contour proéminent de l’appareil photo. Au lieu de cela, les modèles 2024 comportent des découpes circulaires individuelles pour chaque caméra orientée vers l’arrière.

En ce qui concerne les écrans, les Galaxy S24 et S24+ sont désormais beaucoup plus lumineux aux niveaux de pointe. Les produits phares de 2024 sont dotés de la nouvelle technologie Dynamic AMOLED 2X avec un fond de panier LTPO/HOP, et ils peuvent dépasser 2 600 nits de luminosité. De plus, pour la première fois, les modèles non Ultra bénéficient d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

En revanche, le Galaxy S22 pourrait atteindre 1 300 nits, tandis que le Galaxy S22+ n’atteindrait que 1 750 nits. Et les deux modèles étaient « limités » à 48-120 Hz.

Le Galaxy S24+ a également reçu un panneau de plus haute résolution. Alors que le Galaxy S22+ avait une résolution de 2 340 x 1 080, le Galaxy S24+ affiche 3 120 x 1 440 pixels. Cependant, le modèle de base du Galaxy S24 conserve la résolution 2340 x 1080 du S22.

De plus, les nouveaux produits phares pour 2024 offrent une technologie Vision Booster améliorée et introduisent une nouvelle fonctionnalité appelée Adaptive Color Tone. Il est similaire au True Tone d’Apple et utilise les caméras des téléphones pour déterminer la meilleure balance des couleurs et des blancs pour l’écran en fonction des conditions d’éclairage.

Galaxy S22 vs Galaxy S24 : performances et batteries

Les Galaxy S24 et S24+ sont équipés de puces Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400 plus récentes, selon le marché. Et, comme vous le savez peut-être, les anciens Galaxy S22 et S22+ sont équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200.

Samsung affirme que l’Exynos 2400 dispose d’un processeur 70 % plus rapide que la puce Exynos 2200 et d’un traitement IA 14,7 fois plus rapide, ce qui est très important pour les raisons que nous expliquerons ci-dessous.

Le nouveau SoC dispose également de la puce graphique Xclipse 940 basée sur l’architecture RDNA3 d’AMD, qui offre des performances générales et un traçage de rayons considérablement améliorés par rapport au GPU Xclips 920 basé sur RDNA2.

De plus, les Galaxy S24 et S24+ offrent un meilleur refroidissement soutenu par de grandes chambres à vapeur, et le Galaxy S24+, en particulier, démarre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage minimum, contre 8 Go + 128 Go.

Les vitesses de charge restent inchangées à 25 W et 45 W pour les modèles standard et Plus, respectivement ; cependant, les produits phares les plus récents ont des batteries plus grosses. Le Galaxy S24 dispose d’une unité de 4 000 mAh au lieu de 3 700 mAh, et le Galaxy S24+ dispose de 4 900 mAh, contre 4 500 mAh.

Galaxy S22 contre S24 : appareils photo

Le matériel de l’appareil photo n’a pas beaucoup changé pour les Galaxy S24 et S24+. La matrice orientée vers l’arrière se compose d’un jeu de tir principal de 50 MP, d’un ultra-large de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP, qui ont tous des caractéristiques similaires à celles des caméras des S22 et S22+.

Cependant, les produits phares de 2024 disposent d’un capteur selfie de 12 MP au lieu de 10 MP.

Les améliorations de l’appareil photo cette année sont principalement dues à des fonctionnalités plus avancées d’IA et de One UI 6.1. Les Galaxy S24 et S24+ devraient offrir un meilleur enregistrement vidéo dans des conditions de faible luminosité avec moins de bruit, ainsi que des outils d’édition plus intelligents basés sur l’IA.

Galaxy S22 vs S24 : une seule prise en charge de l’interface utilisateur et du micrologiciel

Les derniers produits phares des Galaxy S24 et S24+ de Samsung sont livrés avec Android 14 et One UI 6.1. Bien que cette nouvelle version de One UI puisse arriver sur les Galaxy S22 et S22+ à un moment donné, on ne sait pas quand et combien de fonctionnalités resteront exclusives au S24.

Inutile de dire que les Galaxy S24 et S24+ offrent une expérience logicielle supérieure, dotée de nouvelles fonctionnalités soutenues par l’IA, telles que :

Cercle pour rechercher (propulsé par Google), y compris la recherche gestuelle et les réponses approfondies, ainsi que la recherche conversationnelle.

Résumé automatique et transcriptions pour les notes, Internet et l’enregistreur vocal

Traduction pour appel, enregistreur vocal et interprète

Chat Assist avec traduction de conversation en temps réel

Suggestions de tonalités basées sur l’IA pour les messages

Fonds d’écran génératifs

Édition générative avec remplissage d’arrière-plan

Lecture vidéo instantanée au ralenti grâce à l’IA dans l’application Galerie

Fonds d’écran AOD

AOD unifié (Always on Display) et fonds d’écran d’écran de verrouillage et éléments d’interface utilisateur

Nouvelle tonalité de couleur ambiante pour l’écran : utilise les caméras pour ajuster les couleurs et la balance des blancs de l’écran en fonction des conditions d’éclairage ambiant.

Photo Assist basé sur l’IA avec suggestions de modification et modification générative

Nouvelle fonctionnalité d’accessibilité : mode Relumino

Mode de paiement familial pour Galaxy Store

Nouvelle fonctionnalité pour rechercher des membres de la famille dans Samsung Find

Nouvelle fonctionnalité pour vérifier la date d’inscription à Samsung Care+ et l’état d’activation. Remplissage automatique de l’IMEI

Et plus. De plus, Samsung prendra en charge plus longtemps ses nouveaux produits phares Galaxy S24. Les modèles 2024 recevront sept mises à niveau du système d’exploitation et sept ans de correctifs de sécurité, tandis que la gamme Galaxy S22 restera limitée à quatre et cinq ans de mises à niveau du système d’exploitation et de sécurité.

Vous pouvez désormais précommander le Galaxy S24 ou le Galaxy S24+ avant la sortie officielle du 31 janvier et bénéficier de bonus. Cliquez sur le bouton « Précommander » ci-dessous.





