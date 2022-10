Galaxy S22 obtient son énorme mise à jour One UI 5 aux États-Unis

Après avoir officiellement mis en évidence tout ce qui est nouveau dans One UI 5 lors de leur conférence des développeurs, Samsung a conclu la vitrine en annonçant que la prochaine grande mise à jour arriverait quelque temps avant la fin octobre sur le Galaxy S22. Au début de la dernière semaine d’octobre, ils ont en effet commencé à déployer Android 13 et One UI 5 sur leurs derniers téléphones de la série S aux États-Unis.

La mise à jour One UI 5 du Galaxy S22, Galaxy S22 + et Galaxy S22 Ultra est maintenant déployée sur Verizon. Il ne devrait pas falloir longtemps avant que les modèles déverrouillés et ceux d’AT&T ou de T-Mobile voient également l’amour. Nous voyons également des rapports sur la mise à jour stable d’Android 13 arriver dans le monde entier.

Pour les modèles américains, nous devrions voir les versions de TP1A.220624.014.S901USQU2BVJA (S22), TP1A.220624.014.S906USQU2BVJA (S22+) et TP1A.220624.014.S908USQU2BVJA (S22 Ultra). Tous ces éléments contiennent le correctif de sécurité Android d’octobre en plus de One UI 5.

Remarque : Verizon avait précédemment suggéré que le S22 recevait cette mise à jour fin septembre, mais nous savions qu’ils avaient sauté le pas. Aujourd’hui, ils déploient en fait la mise à jour Android 13.

Quoi de neuf dans One UI 5 pour le Galaxy S22 ? Beaucoup! Vous obtiendrez de nouveaux widgets empilables ainsi qu’un “nouveau look and feel” qui accueille des icônes d’application plus simples, des notifications raffinées et un nouvel affichage d’appel contextuel. Il existe un moyen d’extraire le texte des images, un nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité, des fonds d’écran vidéo, des routines pour déclencher une séquence d’actions en fonction des activités, une nouvelle façon de modifier l’écran de verrouillage, des filtres intégrés dans l’appareil photo, et bien plus encore.

Pour voir les journaux de modifications complets, rendez-vous sur le site de Verizon ici et Samsung ici.

Bravo Marc et James!