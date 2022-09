Pour ceux qui regardent vers l’avenir, nous commençons déjà à en savoir plus sur le prochain Galaxie S23 de Samsung, grâce à des gens comme @UniverseIce qui se consacrent à renverser les haricots sur tout ce qui concerne Samsung. Bien que ce ne soit que septembre pour nous, Samsung est probablement en plein développement et commence à planifier la production de l’appareil, étant donné que nous prévoyons qu’il sera lancé dans le délai habituel de février à mars. Donc, dans le grand schéma, nous ne sommes vraiment pas si loin.

Selon les dernières informations de @UniverseIce, nous ne devrions pas nous attendre à une grande différence de taille entre le Galaxy S22 existant et le prochain Galaxy S23. En fait, nous envisageons plutôt une augmentation de la lunette de 0,15 mm pour le Galaxy S23. À l’œil, cela devrait être à peine perceptible.

En regardant les dimensions énumérées ci-dessus dans la visualisation de l’appareil, il n’y a pratiquement aucune différence dans la taille globale. C’est essentiellement la même hauteur, largeur et épaisseur. Nous ne pouvons pas encore dire si cela s’applique également au Galaxy S23+ et au Galaxy S23 Ultra, mais il y a fort à parier que la variante Plus ne change pas grand-chose non plus.

Bien que la gamme Galaxy S23 ne soit pas en train de proposer une tonne de mises à niveau, le Galaxy S23 Ultra est une autre histoire. Cet appareil offrirait toujours le nouvel appareil photo 200 mégapixels de Samsung, peut-être un nouveau type de technologie de batterie, ainsi qu’un stockage UFS 4.0. Je croise les doigts pour que tout se concrétise.

