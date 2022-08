Galaxy S22 et S21 reçoivent le correctif d’août avant les téléphones Pixel

Verizon envoie le correctif de sécurité d’août aux propriétaires du Galaxie S22 gamme, qui comprend le Galaxy S22, le Galaxy S22 + et le Galaxy S22 Ultra.

Outre le patch d’août, le journal des modifications ne spécifie rien de nouveau, mais si vous repérez quelque chose sur votre téléphone, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Tout cela est remarquable car le correctif d’août n’a pas encore fait son chemin vers les appareils Pixel de Google. Bon travail, Samsung.

Pour les numéros de build, les propriétaires de Galaxy S22 recevront S901USQU2AVG8les propriétaires de S22+ verront S906USQU2AVG8et les propriétaires de Galaxy S22 Ultra auront S908USQU2AVG8 suite à la mise à jour.

MISE À JOUR 8/11: Les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra reçoivent également le patch d’août. Ce n’est que le patch d’août, cependant, et il n’y a pas de nouveaux goodies à signaler. Les nouveaux numéros de build sont – G991USQS5CVGA (S21), G996USQS5CVGA (S21+) et G998USQS5CVGA (S21 Ultra).

Allez l’attraper !

