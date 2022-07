Galaxy S22 en Bora Purple est cette chaleur

Galaxie S22. C’est un excellent appareil, mais mon principal problème était le fait qu’il n’est jamais venu dans un Bora Purple. Enfin, Samsung a entendu mes plaintes bruyantes et l’appareil sera bientôt disponible dans un coloris Bora Purple via Samsung et tous les principaux opérateurs américains ! C’est une nouvelle fantastique, les gens.

C’est exactement le même Galaxy S22 que nous connaissons et apprécions tous. Il a un design compact incroyable avec un matériel exceptionnel et des spécifications de premier ordre, mais encore une fois, il est maintenant en Bora Purple. Fait intéressant, “Bora” signifie violet en coréen. Donc, si vous voulez vous amuser, nous pouvons l’appeler Purple-Purple ou même Purp-Purp en abrégé. Bora Purple sonne comme une variété que l’on trouverait dans les magasins de marijuana, et pour être honnête, j’aime le son qu’elle a.

*agite la main comme un Jedi* Vous voulez le Bora Purple. Vous achèterez Bora Purple le 10 août via Samsung et tous les principaux détaillants américains.

Nous vous rappellerons quand il sera en direct.