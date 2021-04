Que nous soyons plongés dans le paysage dans un endroit que nous avons toujours voulu visiter, ou que nous regardions notre enfant faire ses premiers pas, dans ces moments inoubliables, la première chose que nous cherchons est notre appareil photo. Vous vous demandez peut-être quel type d’appareil photo conviendrait le mieux à chaque situation – de la capture de vastes paysages dans le cadre à la mise au point sur des objets spécifiques.

Alors que les reflex numériques ont longtemps été considérés comme l’un des meilleurs appareils photo pour prendre des photos de haute qualité, même leurs fans les plus fervents admettraient qu’il y a des inconvénients. Les reflex numériques peuvent être encombrants et lourds, et ils nécessitent une variété d’objectifs – du grand angle au téléobjectif – pour capturer diverses scènes. Il est important de garder cela à l’esprit lorsque vous utilisez un reflex numérique, car la scène que vous capturez sera différente en fonction de l’angle de votre objectif.

L’appareil photo du Galaxy S21 Ultra combine quatre objectifs différents – ultra grand angle, grand angle et téléobjectif 3x et 10x – en un seul appareil puissant et hautement portable. Comment le jeu de tir riche en fonctionnalités du smartphone se compare-t-il à un reflex numérique? Pour répondre à cette question, Samsung Newsroom a fait appel à un photographe professionnel. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment les photos de paysage du Galaxy S21 Ultra sont comparées à celles prises avec des reflex numériques plein format et à capteur de recadrage APS-C.

Choisir l’objectif parfait pour la scène

Comme mentionné ci-dessus, même lorsque vous photographiez le même sujet, différents objectifs peuvent produire des résultats complètement différents. Si vous comprenez les caractéristiques et le champ de vision de chaque objectif et que vous les utilisez de manière appropriée, il devient facile d’obtenir les photos que vous souhaitez. En combinant quatre des objectifs les plus fréquemment utilisés, le Galaxy S21 Ultra ajoute de nouveaux niveaux de facilité et de commodité à la photographie mobile.

Une fois que vous avez lancé l’appareil photo du smartphone, vous verrez quatre icônes d’objectif sur le thème de l’arbre en bas de l’écran. Celui à l’extrême gauche est l’objectif Ultra Wide 13 mm. Il dispose d’un champ de vision de 120 degrés, ce qui place une zone exceptionnellement grande dans le cadre de la caméra. À sa droite se trouve l’objectif grand angle 24 mm par défaut, idéal pour capturer de vastes paysages et des objets larges.

Viennent ensuite les téléobjectifs de l’appareil photo, parfaits pour capturer des sujets éloignés. Avec un champ de vision plus étroit que leurs homologues grand angle, ils vous permettent de zoomer sur des sujets et de prendre des photos époustouflantes. Le téléobjectif 3x est idéal pour se concentrer sur une partie spécifique d’une scène donnée, tandis que le téléobjectif 10x capture un niveau de détail qui met en évidence des objets de la scène que vous n’avez peut-être pas remarqués auparavant.

L’objectif ultra grand angle: tout rentre en une seule prise de vue

Pour tester l’objectif Ultra Wide du Galaxy S21 Ultra, le photographe a choisi de photographier un manège dans un parc local. L’objectif leur a permis d’adapter l’ensemble du trajet en un seul coup – de ses décorations en or élaborées à ses majestueux chevaux blancs.

L’objectif Ultra Wide du Galaxy S21 Ultra a facilement capturé la périphérie de l’espace avec un champ de vision comparable à un reflex numérique.

Les objectifs ultra grand angle nous permettent de capturer des images qui offrent une vue plus complète d’une scène sans avoir l’air à l’étroit. Alors que les photos prises avec des objectifs ultra grand angle conventionnels présentent souvent une distorsion sur leurs bords, l’objectif du Galaxy S21 Ultra résout ce problème avec une fonction qui réduit automatiquement la distorsion pour garantir une photo de haute qualité.

L’objectif grand angle: capturez la scène telle que vous la voyez

L’objectif grand angle du Galaxy S21 Ultra est optimisé pour capturer des scènes spacieuses avec une distorsion minimale.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, l’objectif grand angle du Galaxy S21 Ultra offre un champ de vision aussi large qu’un reflex numérique. Son capteur de 108 MP a permis au photographe de prendre une image plus nette et plus détaillée. C’est une image qui capture les vraies couleurs de cette course grâce à la capacité de la caméra à optimiser les paramètres clés tels que l’exposition et la sensibilité à la lumière.

En parlant d’optimisation des paramètres, le Galaxy S21 Ultra permet également de trouver facilement la meilleure composition possible pour votre scène avec des fonctionnalités pratiques telles que les « suggestions de prise de vue ». Lorsque vous activez la fonction, un cercle indiquant le point optimal sur lequel centrer votre photo apparaît instantanément sur l’écran pour vous aider à prendre la photo parfaite.

Téléobjectifs 3x et 10x: gros plans clairs comme du cristal

Les objectifs grand angle élargissent le champ de vision de l’appareil photo pour capturer plus d’aspects d’une scène donnée. Les téléobjectifs, quant à eux, font le contraire: rétrécir le champ de vision de l’appareil photo pour rapprocher les objets éloignés.

Comment le Galaxy S21 Ultra s’est-il comporté lors de la photographie de sujets plus éloignés? Une fois son angle ajusté pour faire la mise au point sur le sujet, le téléobjectif 3x du smartphone a produit une photo qui se vantait beaucoup plus de profondeur que celles prises avec les reflex numériques. Le fait que le téléobjectif 3x présente une profondeur de champ plus profonde que les autres appareils photo lui a permis de se concentrer pleinement sur son sujet. Cela a permis à l’objectif de capturer les couleurs du parc d’une manière nette et claire.

Le photographe a découvert que le téléobjectif 10x du Galaxy S21 Ultra était parfait pour capturer la beauté tranquille de ces marches colorées. L’écriture sur les marches et les fissures dans les rochers ont été capturées avec des détails exquis. L’objectif 10x offre un champ de vision plus étroit que son homologue 3x, ce qui vous permet de photographier de petits sujets éloignés comme s’ils se trouvaient juste devant vous.

Si vous avez essayé de prendre des photos avec un téléobjectif sur un reflex numérique, vous saurez que plus le grossissement de votre téléobjectif est élevé, plus il devient instable lorsque vous effectuez un zoom avant. Un trépied peut vous aider à résoudre ce problème, mais si vous n’en avez pas, vos photos risquent de paraître floues. Avec les téléobjectifs du Galaxy S21 Ultra, vous n’avez pas besoin d’un trépied pour prendre une photo stable. En effet, les objectifs disposent d’une fonction de stabilisation d’image intégrée qui garantit que les images restent nettes lors de la photographie d’objets éloignés.

Un appareil photo remarquable – comprenant quatre objectifs, un capteur 108MP, un zoom optique 10x et une stabilisation d’image – n’est que l’une des nombreuses innovations qui font du Galaxy S21 Ultra un téléphone qui vaut la peine de tomber. Cliquez ici pour tout savoir sur le Galaxy S21 Ultra et les autres appareils de la série Galaxy S21.