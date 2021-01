Samsung est peut-être en train de retirer le chargeur et les écouteurs fournis avec sa gamme Galaxy S21 et il semble que ce ne sera pas la seule omission. Il y a deux semaines, nous avons eu une fuite de spécifications détaillée sur les Galaxy S21 et S21 + qui affirmait qu’aucun appareil ne serait livré avec un emplacement pour carte microSD et maintenant Roland Quandt confirme ces spéculations.

Avertissement n ° 2: Ceci est pour l’Europe. Je n’ai aucune information sur les autres régions. – Roland Quandt (@rquandt) 4 janvier 2021

Selon Quandt, le Galaxy S21 Ultra sera le seul membre S21 à proposer une mémoire extensible en Europe. Il reste à voir si ce sera le cas dans d’autres régions, bien qu’il soit fort probable que ce soit le cas.

De plus, nous obtenons une confirmation supplémentaire que la variante de stockage de 512 Go du S21 Ultra sera livrée avec une énorme RAM de 16 Go, tandis que la version de 128 et 256 Go ne sera livrée qu’avec 12 Go de RAM. Le prix européen de la série Galaxy S21 devrait commencer à 850 € pour le S21, 1049 € pour le S21 + et 1400 € pour le S21 Ultra.