Galaxy S21 obtient sa nouvelle mise à jour Android 13 et One UI 5 aux États-Unis

Le flux constant de mises à jour d’Android 13 sur les meilleurs téléphones de Samsung se poursuit cette semaine aux États-Unis avec la série Galaxy S21 qui voit l’amour. La mise à jour, qui inclut One UI 5, touche à la fois les lignes Verizon et T-Mobile pendant que vous lisez ceci.

Cette nouvelle mise à jour d’Android 13 et One UI 5 est une mise à niveau solide si vous possédez un Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra. Comme le Galaxy S22 et le Galaxy Note 20 avant eux, vous trouverez de nouveaux widgets empilables ainsi qu’un “nouveau look and feel” qui ajoute des icônes d’application plus simples, la suppression des paires Emoji, une nouvelle édition de l’écran de verrouillage, des notifications raffinées et un nouvel affichage d’appel contextuel. Il existe un moyen pratique d’extraire du texte à partir d’images, des routines pour déclencher une séquence d’actions en fonction des activités, des améliorations de l’application Galerie, un nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité, des fonds d’écran vidéo, des filtres intégrés dans l’appareil photo, etc.

Il s’agit probablement plus d’une mise à jour incrémentielle qu’autre chose, mais c’est probablement parce que la mise à jour vers Android 12 était si énorme (et difficile). Android 13 ressemble à Android 12 dans un format stable avec quelques bonus supplémentaires. Ce n’est pas moi qui me plains, d’ailleurs.

Les nouvelles constructions sont les suivantes :

Galaxy S21 Ultra : TP1A.220624.014.G998USQU5DVK3

: TP1A.220624.014.G998USQU5DVK3 Galaxie S21+ : TP1A.220624.014.G996USQU5DVK3

: TP1A.220624.014.G996USQU5DVK3 Galaxie S21: TP1A.220624.014.G991USQU5DVK3

Pour les propriétaires de Verizon, la mise à jour arrive aujourd’hui. Nous avons déjà eu quelques lecteurs qui nous ont informés que la mise à jour était en ligne. Pour les propriétaires de T-Mobile, vous devriez pouvoir retirer la mise à jour immédiatement, car elle a commencé à être déployée plus tôt dans la semaine.

Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

// Verizon

Bravo Brett et John!