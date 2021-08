Galaxy S21 obtient cette nouvelle mise à jour d’août

Le nouveau mois est arrivé et Samsung propose déjà des mises à jour pour ses meilleurs téléphones. La famille Galaxy S21, y compris le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra, voit toutes de nouvelles versions qui sont plus que de simples correctifs de sécurité.

Le journaux des modifications pour les appareils Verizon Galaxy S21, qui sont les premiers aux États-Unis à obtenir la mise à jour Android d’août, suggèrent que les propriétaires doivent s’attendre à des «améliorations de performances» en plus des correctifs de sécurité. Je sais, ce n’est pas grand-chose, mais le Fold 3 est au coin de la rue et ce que nous imaginons est une nouvelle version de One UI 3.

Les nouvelles versions à rechercher sont les suivantes :

Galaxy S21 : RP1A.200720.012.G991USQU4AUGE

: RP1A.200720.012.G991USQU4AUGE Galaxy S21+ : RP1A.200720.012.G996USQU4AUGE

: RP1A.200720.012.G996USQU4AUGE Galaxy S21 Ultra: RP1A.200720.012.G998USQU4AUGE

Verizon ne répertorie pas les tailles pour leurs mises à jour, mais AT&T devrait suivre avec les mêmes versions. Une fois cela fait, nous mettrons à jour cela et ajouterons des tailles, au cas où vous seriez curieux.

Pour les vérifier, accédez à Paramètres> Mise à jour du logiciel> Rechercher les mises à jour.