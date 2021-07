Galaxy S20 obtient à peine la mise à jour de juillet

Il ne reste plus beaucoup de jours en juillet pour que Samsung publie des mises à jour pour le mois sur ses meilleurs téléphones. Un certain nombre ont déjà vu le patch de juillet, mais nous attendions curieusement la ligne Galaxy S20 pour voir l’amour. Cela se passe aujourd’hui sur Verizon.

La mise à jour de juillet de Samsung est déploiement maintenant au Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ et Galaxy S20 sur Big Red, apportant avec lui tout un tas des «améliorations de performances habituelles et les correctifs de sécurité Android les plus récents». C’est cool et tout, tant que nous n’avons pas à attendre longtemps avant que la prochaine grande mise à jour de One UI soit là.

Oh, en prime, les 10 d’entre vous qui possèdent le Galaxy Z Fold 2 obtiennent également le logiciel de ce mois-ci.

Pour les numéros de build, nous avons les éléments suivants :

Galaxy S20 : RP1A.200720.012.G981VSQU2DUG1

: RP1A.200720.012.G981VSQU2DUG1 Galaxy S20+ : RP1A.200720.012.G986USQU2DUG1

: RP1A.200720.012.G986USQU2DUG1 Galaxy S20 Ultra : RP1A.200720.012.G988USQU2DUG1

: RP1A.200720.012.G988USQU2DUG1 Galaxy Z Fold 2: RP1A.200720.012.F916USQU1DUF1

Les modèles AT&T devraient arriver sous peu s’ils n’ont pas encore vu la mise à jour. Pour autant que nous puissions en juger, ils sont toujours sur le patch de juin.

Pour vérifier la mise à jour sur votre S20, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.