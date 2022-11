Galaxy Racer et Sunburn Collab allient musique et sports électroniques pour la première fois au Valorant India Invitational

Galaxy Racer, l’une des plus grandes organisations de jeux transmédia au monde, s’est associée au premier festival asiatique d’EDM Sunburn pour créer un mélange unique de musique et d’esports pour les joueurs de tout le pays alors que le premier Music Carnival devient le lieu officiel partenaire du Valorant India Invitational qui débutera à Hyderabad du 18 au 20 novembre 2022.

Il s’agit du tout premier tournoi international Valorant qui se déroule dans toute l’Asie du Sud et en Inde dans lequel les plus grands noms du monde Valorant tels que Paper Rex, Team Secret, RRQ, etc. ainsi que certains des meilleurs Indiens les stars s’affronteront sous un même toit.

“La musique et les jeux sont deux composants essentiels qui ont une immense influence sur GenZ et puisque leur fusion a donné un énorme succès à l’échelle mondiale, nous voulions profiter de l’opportunité inexploitée en Inde. Avoir Sunburn comme partenaire officiel du site renforce Valorant India Invitational et prolifère davantage l’impact que ce tournoi peut avoir sur les joueurs indiens.

Ce partenariat répond à notre objectif de combiner des événements Esports de premier plan avec des festivals de musique, car les objectifs et la vision des deux sociétés s’alignent parfaitement pour offrir une expérience aux côtés de jeux compétitifs. Les fans auront plusieurs options pour assister uniquement à la finale ou une expérience combinée de la finale et du festival de musique. Nous attendons avec impatience ce mélange remarquable et espérons que les joueurs et les passionnés de musique pourront également profiter de ces expériences », a déclaré Siddharth Ravishankar, Chief Gaming Officer, Galaxy Racer.

Sunburn est l’un des plus grands festivals de musique au monde et cette association avec Galaxy Racer est leur toute première aventure dans l’industrie des sports électroniques. Ce partenariat, le premier du genre, aidera profondément l’esport alors qu’il est influencé par l’évolution du récit de la culture pop aux côtés des jeux compétitifs.

Une vidéo musicale exclusive du tournoi sera révélée alors que le tournoi culminera avec le célèbre DJ Snake organisant une musique à couper le souffle la nuit du coup de soleil.

“Collaborer avec Galaxy Racer nous donne l’opportunité d’entrer dans l’industrie du jeu, qui est en plein essor en Inde. La musique fait partie du jeu et de l’esport et c’est exactement la bonne synergie pour nous. Nous sommes toujours à la recherche d’une distribution unique et celle-ci en fait partie pour engager nos fans avec ce mélange unique. a déclaré Karan Singh, PDG de Spacebound

Les finales LAN seront une affaire de trois jours avec les grandes finales prévues le 20 novembre à la GMR Arena d’Hyderabad où des milliers de fans assisteront à la compétition acharnée entre les finalistes qui se battent pour une somme énorme de 100 000 USD. .

Selon l’enquête d’automne sur les tendances des médias numériques de Deloitte en 2021, 42 % des joueurs de la GenZ écoutaient de la musique autre que celle des jeux tout en jouant, tandis que 22 % de la taille de l’échantillon partageaient des recommandations musicales tout en jouant avec d’autres joueurs en ligne et 11 % avaient montré la tendance de assister à des concerts de musique en direct dans un lieu du monde du jeu.

Ces statistiques témoignent du lien important entre le jeu et la musique, faisant de la vision de Galaxy Racer de mélanger la montée d’adrénaline d’un événement Esports LAN avec l’expérience exaltante et passionnante de la musique et d’établir un plan solide pour initier un nouveau chapitre de l’histoire. de jeux et d’organisation de tournois dans le pays.

