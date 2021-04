Verizon et Samsung continuent de mettre à jour leur gamme haut de gamme de téléphones Galaxy aujourd’hui avec la ligne Galaxy Note 20 comme bénéficiaire de ce cycle. La mise à jour pour le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Note 20 est la même que celle que nous avons vue pour d’autres ces derniers jours, avec des améliorations de l’appareil photo et le correctif de sécurité d’avril.

Dans cette mise à jour, qui arrive en tant que builds RP1A.200720.012.N981USQU2DUCA (Note 20) et RP1A.200720.012.N986USQU2DUCA (Note 20 Ultra), vous aurez accès au mode caméra Pro lors de l’utilisation de l’objectif ultra grand angle, mono / effets de fond / high-key / low-key dans les portraits et mode nuit automatique dans les portraits / photo / hyperlapse.

Et encore une fois, le correctif de sécurité Android d’avril est également là.

Pour vérifier la mise à jour, qui apparaît déjà sur le Galaxy S20 et le Z Fold 2, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.

// Verizon