Galaxy Fold 4 obtient une remise massive dans ses derniers jours

Écoutez, mon gars, le Galaxy Z Fold 5 sera là dans quelques semaines et c’est génial. Je suis sûr que ce sera un sacré pliable avec des améliorations appropriées et un prix élevé pour correspondre. Et si vous pouviez avoir le modèle de l’année dernière avec une remise directe massive, sans tracas d’échange requis ? Et cette question est appropriée car Samsung prend en charge ses téléphones depuis si longtemps maintenant que vous n’en avez presque plus besoin par le nouveau-nouveau chaque année.

Le Galaxy Z Fold 4 est actuellement à 450 $ de réduction sur Amazon, vous pouvez donc en obtenir un pour 1 349 $. C’est toujours une tonne d’argent, mais c’est aussi dans la gamme d’un Galaxy S23 Ultra, mais vous obtenez un écran pliable et cet écran extra large. C’est une très bonne affaire sur un téléphone qui se rapproche de son anniversaire d’un an.

Pour le moment, Amazon propose une offre de 450 $ sur le modèle 256 Go en gris vert, beige et noir. Si vous souhaitez passer à 512 Go de stockage et conserver l’appareil à vie sans souci de stockage, cette version est également réduite de 450 $. Vous pouvez trouver les modèles vert et noir avec 512 Go jusqu’à 1 469 $.

Besoin d’un récapitulatif sur le Galaxy Fold 4 ? Notre examen est un bon endroit pour aller chercher cela. Tim a adoré le Fold 4 pendant sa période de test, le qualifiant de « presque parfait ». Ce sont de grands mots qui mettent beaucoup de pression sur le Galaxy Fold 5 pour trouver de nouvelles façons d’être génial.

Mais encore une fois, le Fold 5 est vraiment au coin de la rue et je comprends parfaitement pourquoi quelqu’un sauterait cette offre. Cela dit, Samsung va encore pousser des années et des années de mises à jour dessus. En supposant que vous puissiez vous occuper du Fold 4, il pourrait s’écouler 4 ans avant que vous n’ayez besoin de le mettre à niveau à nouveau.

Lien de l’offre Amazon