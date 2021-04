En février, lorsque j’ai parlé de la façon dont j’avais abandonné les smartwatches pour une vie plus simple avec un bracelet de fitness, le groupe vers lequel je suis passé après en avoir testé plusieurs était le Galaxy Fit 2 de Samsung. une bonne affaire à l’époque. Aujourd’hui, vous pouvez en acheter un pour seulement 30 $.

Amazon propose actuellement le modèle scarlett (rouge) à ce prix de 29,99 $, tandis que le modèle noir est de 49,99 $. Regardez, si vous vous demandez si un bracelet de fitness est une bonne option pour suivre votre santé, c’est le genre de prix qui devrait vous amener à prendre une décision finale.

Je peux vous dire que j’ai essayé le Fitbit Inspire 2 et le Xiaomi Mi Band 5 lors de mon premier changement et que je me suis installé sur le Galaxy Fit 2. Comme ce bracelet est fabriqué par Samsung, vous pouvez synchroniser les informations de fitness avec tous les services de fitness du marché. , L’application de Samsung est solide comme le roc, et les bugs ne sont tout simplement pas là.

Le Galaxy Fit 2 suit les activités de fréquence cardiaque, de sommeil et de remise en forme 24h / 24 et 7j / 7. Sa batterie dure très longtemps, jusqu’à 15 jours pour être exact. Il a un joli petit écran, vous envoie des notifications et peut prendre une raclée. J’ai porté la chose pendant 3-4 mois et je l’ai enduite toute la transpiration – ça marche toujours bien. Il n’a ni GPS ni NFC, alors gardez cela à l’esprit.

J’essaie de ne pas recommander trucs très souvent, mais c’est un produit avec lequel je ne pense pas que vous puissiez vous tromper.