Galaxy et l’Amérique triomphent dans un double en-tête dans un nouveau stade fastueux

Los Angeles (AFP) – Les États-Unis et le Mexique ont même été récompensés mercredi, le Los Angeles Galaxy et le Club America remportant des victoires lors du double match amical de la Leagues Cup Showcase au SoFi Stadium.

Le domicile fastueux de 5 milliards de dollars des Rams de Los Angeles de la NFL, désigné en juin comme l’un des sites de la Coupe du monde 2026, a accueilli pour la première fois des matchs de football, attirant une foule de 71 189 spectateurs.

Le Galaxy de la Major League Soccer a ouvert la soirée avec une victoire 2-0 sur l’équipe de Liga MX Chivas Guadalajara.

Ensuite, le Club America a battu le Los Angeles FC 6-5 aux tirs au but après que leur match se soit terminé 0-0.

Les matchs amicaux, avec plus de matches à jouer à Nashville, Salt Lake City et Cincinnati, sont un aperçu du tournoi de la Coupe des ligues de l’année prochaine, un événement d’un mois mettant en vedette les 47 équipes de Liga MX et MLS avec des places en Ligue des champions de la CONCACAF en jeu.

Le stade a besoin de quelques changements pour être capable d’accueillir des matchs de Coupe du monde. Les matchs de mercredi se sont joués sur un terrain en gazon temporairement posé sur le gazon artificiel habituel du stade.

Et le terrain mesurait moins de 63 m de large – au moins cinq mètres de moins que ce que préfère la FIFA – mais sera reconfiguré pour la Coupe du monde avec la suppression de certains sièges.

Dejan Jovelic et Jonathan Perez, 19 ans, ont marqué pour le Galaxy pour mener le club MLS à la victoire lors du premier match.

Jovelic a poursuivi une solide course de forme, se précipitant sur un corner d’Efrain Alvarez et tirant dans le filet.

Perez a scellé la victoire avec un but spectaculaire à la 62e minute, récupérant une passe de Samuel Grandsir à l’extérieur de la surface de réparation et déclenchant une explosion à longue portée qui a battu le gardien de Chivas Jose Rangel.

L’ancien attaquant de Manchester United de Galaxy Javier “Chicharito” Hernandez, qui a commencé sa carrière professionnelle à Chivas, a joué les 45 premières minutes avant d’être remplacé dans une série de changements par les deux clubs.

Le deuxième match a été animé avec le Club America forçant le gardien du LAFC John McCarthy à effectuer quelques arrêts en plongée et les attaquants de Los Angeles Latif Blessing et Kwadwo Opoku menaçants.

Le LAFC a failli perdre un homme à la fin de la première mi-temps lorsque le défenseur Mamadou Fall a reçu un carton rouge direct après un tacle uniquement pour qu’il soit annulé après examen vidéo.

Lors de la fusillade, chaque gardien a effectué un arrêt avant, à 5-5, Emilio Lara du Club America a tiré sa tentative devant McCarthy et le milieu de terrain du LAFC Jose Cifuentes a flambé au-dessus de la barre.

La star du LAFC, Carlos Vela, est entrée après la mi-temps et la récente acquisition du Real Madrid, Gareth Bale, est intervenue à la 62e minute.