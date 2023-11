Galaxy Entertainment Group a sélectionné des données financières non auditées pour le troisième trimestre 2023

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

EBITDA ajusté du Groupe au troisième trimestre 2023 de 2,8 milliards de dollars

en hausse de 576 % sur un an et de 12 % d’un trimestre à l’autre

GICC, Galaxy Arena, Raffles at Galaxy Macau et Andaz Macau continuent de s’intensifier

Versement d’un dividende spécial de 0,20 $ par action le 27 octobre 2023

Créera 1 100 emplois locaux supplémentaires en 2023

HONG KONG, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Galaxy Entertainment Group (« GEG », « Société » ou le « Groupe ») (code boursier HKEx : 27) a publié aujourd’hui ses résultats pour la période de trois mois terminée le 30 septembre. 2023. (Tous les montants sont exprimés en dollars de Hong Kong, sauf indication contraire)

Le Dr Lui Che Woo, président du GEG, a déclaré :

« Aujourd’hui, je suis heureux de publier les résultats du troisième trimestre 2023 du Groupe. Depuis la réouverture de la frontière en janvier 2023, GEG a généré des résultats financiers solides. Au troisième trimestre 2023, le chiffre d’affaires net du groupe a augmenté de 374 % sur un an pour atteindre 9,7 milliards de dollars et l’EBITDA ajusté a augmenté de 576 % sur un an pour atteindre 2,8 milliards de dollars.

Du point de vue des revenus de l’entreprise, nous sommes très heureux voir une reprise continue dans les deux les arrivées de visiteurs et les revenus de jeux associés. Pour le troisième trimestre 2023, les revenus de masse des jeux de GEG étaient d’environ 102 % par rapport aux niveaux de 2019, Galaxy Macau™ a réalisé des performances encore meilleures à 121 % des niveaux de 2019, tandis que StarWorld Macau continue de croître et représentait environ 71 % des niveaux de 2019. Les ventes au détail et la location ultérieure des centres commerciaux ont vu la demande se normaliser après la réouverture. La location des centres commerciaux au troisième trimestre 2023 dans l’ensemble de notre portefeuille s’élevait à 379 millions de dollars, ce qui équivaut à 114 % des niveaux de 2019.

Pour la récente Golden Week de la Fête nationale, entre le 29 septembre et le 6 octobre 2023, nous sommes heureux que Macao ait enregistré un total de 932 365 arrivées de visiteurs. Le nombre quotidien moyen d’arrivées de visiteurs au cours de la période de huit jours a atteint près de 84 % de la période correspondante de 2019, avant la pandémie. Le taux d’occupation moyen des chambres des hôtels de Macao s’est élevé à 88 % au cours de la période de huit jours.

Notre bilan est resté solide avec un total de trésorerie et de placements liquides de 24,8 milliards de dollars et une trésorerie nette de 23,3 milliards de dollars. Notre solide bilan et nos flux de trésorerie opérationnels nous permettent de restituer du capital aux actionnaires sous forme de dividendes, de financer notre pipeline de développement et de poursuivre nos ambitions d’expansion internationale. Le 27 octobre 2023, nous avons versé un dividende spécial de 0,20 $ par action. Ces dividendes démontrent notre confiance continue dans les perspectives à long terme de Macao et de la Société.

À partir de juillet 2023, le Raffles exclusif de 450 suites uniquement au Galaxy Macau fonctionnait sur invitation uniquement. Le 16 août 2023, nous avons ouvert avec succès ses portes, ce qui apporte un nouveau niveau d’opulence, de service et d’expérience client luxueuse à Macao. Les Raffles attireront des clients de grande valeur, conformément à l’objectif du gouvernement d’attirer des visiteurs de plus longue durée et de plus grande valeur à Macao. En outre, nous avons ouvert Andaz Macau le 15 septembre 2023, conçu pour prendre en charge les installations MICE et Arena au sein du Galaxy International Convention Center (« GICC »).

Nous poursuivons la construction de la phase 4 qui comprendra plusieurs marques hôtelières haut de gamme, ainsi qu’un théâtre de 4 000 places, de nombreux services de restauration, des commerces de détail, des équipements hors jeux, un aménagement paysager et une terrasse de station aquatique. La phase 4 représente environ 600 000 mètres carrés de développement et devrait s’achever en 2027. Nous continuerons d’ajuster le calendrier de développement en fonction de la demande du marché.

Nous sommes heureux de constater que les gouvernements de Macao et de Hong Kong travaillent conjointement pour faciliter l’accessibilité entre l’aéroport international de Hong Kong et Macao. À partir du 30 août 2023, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao exploitait un service de bus direct vers et depuis la zone réglementée de l’aéroport international de Hong Kong. Nous pensons que cela contribuera à l’initiative du gouvernement de Macao visant à augmenter le nombre de visiteurs étrangers.

Enfin, je tiens à remercier tous les membres de notre équipe qui fournissent chaque jour un service « World Class, Asian Heart » et contribuent au succès du Groupe.

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DU T3 2023 GEG : Bien positionné pour la croissance future Chiffre d’affaires net du groupe au troisième trimestre de 9,7 milliards de dollars, en hausse de 374 % sur un an et de 11 % en glissement trimestriel

EBITDA ajusté du Groupe au troisième trimestre de 2,8 milliards de dollars, en hausse de 576 % sur un an et de 12 % en glissement trimestriel

A joué malchanceux au troisième trimestre, ce qui a entraîné une diminution de l’EBITDA ajusté d’environ 122 millions de dollars, un EBITDA ajusté normalisé du troisième trimestre de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 615 % sur un an et de 17 % d’un trimestre à l’autre.

Douze derniers mois : EBITDA ajusté de 7,0 milliards de dollars, en hausse de 970 % sur un an et de 92 % sur un trimestre Galaxie Macao™ : Bien positionné pour la croissance future Chiffre d’affaires net du troisième trimestre de 7,6 milliards de dollars, en hausse de 612 % sur un an et de 16 % sur un trimestre

EBITDA ajusté du troisième trimestre de 2,6 milliards de dollars, en hausse de 957 % sur un an et de 18 % sur un trimestre

A joué malchanceux au troisième trimestre, qui a diminué l’EBITDA ajusté d’environ 118 millions de dollars, l’EBITDA ajusté normalisé du troisième trimestre de 2,7 milliards de dollars, en hausse de 1 061 % sur un an et de 24 % d’un trimestre à l’autre.

Le taux d’occupation des hôtels au troisième trimestre dans les sept hôtels était de 98 % StarWorld Macao : Bien positionné pour la croissance future Chiffre d’affaires net du troisième trimestre de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 677 % sur un an et stable d’un trimestre à l’autre

EBITDA ajusté du troisième trimestre de 347 millions de dollars, en hausse de 305 % d’une année sur l’autre, en baisse de 4 % d’un trimestre à l’autre

A joué malchanceux au troisième trimestre, ce qui a entraîné une diminution de l’EBITDA ajusté d’environ 4 millions de dollars, un EBITDA ajusté normalisé du troisième trimestre de 351 millions de dollars, en hausse de 308 % d’une année sur l’autre et en baisse de 3 % d’un trimestre à l’autre.

Le taux d’occupation des hôtels au troisième trimestre était de 100 % Broadway Macau™, Division des clubs urbains et des matériaux de construction (« CMD ») Broadway Macau™ : L’EBITDA ajusté du troisième trimestre s’est élevé à (14) millions de dollars, contre (16) millions de dollars au troisième trimestre 2022 et (10) millions de dollars au deuxième trimestre 2023.

City Clubs : l’EBITDA ajusté du troisième trimestre s’est élevé à 5 millions de dollars, en hausse de 119 % sur un an et de 25 % en glissement trimestriel

CMD : L’EBITDA ajusté du troisième trimestre s’est élevé à 164 millions de dollars, en hausse de 40 % d’une année sur l’autre et en baisse de 28 % d’un trimestre à l’autre. Bilan : maintenir un bilan sain et liquide Au 30 septembre 2023, la trésorerie et les placements liquides s’élevaient à 24,8 milliards de dollars et la trésorerie nette à 23,3 milliards de dollars.

Au 30 septembre 2023, la dette s’élevait à 1,5 milliard de dollars

Versé un dividende spécial de 0,20 $ par action le 27 octobre 2023 Mise à jour du développement: Ouverture de la phase 3 comprenant GICC, Galaxy Arena, Raffles at Galaxy Macau et Andaz Macau ; Progresser avec la phase 4 Cotai Phase 3 – Ouverture du GICC, du Galaxy Arena, des tombolas au Galaxy Macau et à Andaz Macau

Cotai Phase 4 – Nos efforts sont fermement concentrés sur le développement de la phase 4. La phase 4 est fortement axée sur le non-jeu, ciblant principalement les MICE, le divertissement, les installations familiales et inclut également les jeux.



Aperçu du marché

Macao poursuit sa reprise après la levée des restrictions de voyage liées au COVID-19 au premier trimestre 2023. D’après les rapports du DICJ, les revenus bruts des jeux (« PNB ») de Macao pour le troisième trimestre 2023 s’élevaient à 47,4 milliards de dollars, en hausse de 780 % sur un an et de 7 %. trimestre après trimestre. Les revenus des jeux de masse constituent le principal moteur de profit de l’activité à Macao et représentent 74 % du PNB.

Au troisième trimestre 2023, les arrivées de visiteurs à Macao se sont élevées à 8,3 millions, en hausse de 821 % sur un an et de 24 % en glissement trimestriel. Les arrivées de visiteurs en provenance de la partie continentale se sont élevées à 5,8 millions, en hausse de 628 % sur un an et de 35 % en rythme trimestriel. Les visiteurs de nuit ont atteint 4,2 millions, en hausse de 805 % sur un an et de 22 % en rythme trimestriel.

Résultats financiers du Groupe

Au troisième trimestre 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires net de 9,7 milliards de dollars, en hausse de 374 % sur un an et de 11 % d’un trimestre sur l’autre. L’EBITDA ajusté s’est élevé à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 576 % sur un an et de 12 % sur un trimestre. L’EBITDA ajusté de Galaxy Macau™ s’est élevé à 2,6 milliards de dollars, en hausse de 957 % d’une année sur l’autre et de 18 % d’un trimestre sur l’autre. L’EBITDA ajusté de StarWorld Macao s’est élevé à 347 millions de dollars, en hausse de 305 % d’une année sur l’autre et en baisse de 4 % d’un trimestre à l’autre. L’EBITDA ajusté de Broadway Macau™ s’est élevé à (14) millions de dollars, contre (16) millions de dollars au troisième trimestre 2022 et (10) millions de dollars au deuxième trimestre 2023. L’EBITDA ajusté des douze derniers mois du Groupe s’est élevé à 7,0 milliards de dollars, en hausse de 970 % sur l’année. en glissement annuel et en hausse de 92% en rythme trimestriel.

Au cours du troisième trimestre 2023, GEG n’a pas eu de chance dans ses activités de jeux, ce qui a réduit l’EBITDA ajusté d’environ 122 millions de dollars. L’EBITDA ajusté normalisé s’est élevé à 2,9 milliards de dollars, en hausse de 615 % d’une année sur l’autre et de 17 % d’un trimestre à l’autre.

Tableau récapitulatif de l’EBITDA ajusté et des ajustements de GEG au troisième trimestre 2023 :

en millions de dollars de Hong Kong T3

2022 T2

2023 T3

2023 EBITDA ajusté (581) 2 473 2 768 Chance1 (20) 4 (122) EBITDA ajusté normalisé (561) 2 469 2 890

Le PNB total du Groupe en base gestion2 au troisième trimestre 2023, il s’élevait à 8,7 milliards de dollars, en hausse de 853 % sur un an et de 14 % sur un trimestre. Le PNB massif s’élevait à 7,4 milliards de dollars, en hausse de 832 % sur un an et de 18 % d’un trimestre sur l’autre. VIP GGR s’élevait à 813 millions de dollars, en hausse de 1 352 % sur un an, en baisse de 13 % d’un trimestre sur l’autre. Le PNB électronique s’élevait à 492 millions de dollars, en hausse de 669 % sur un an et de 11 % d’un trimestre sur l’autre.

Données financières clés du Groupe (en millions de dollars de Hong Kong) T3 2022 T2 2023 T3 2023 Revenus : Jeux sur Internet 821 6 589 7 417 Hors jeu 438 1 263 1 520 Matériaux de construction 775 809 713 Revenu net total 2 034 8 661 9 650 EBITDA ajusté (581) 2 473 2 768 Statistiques de jeu3 (en millions de dollars de Hong Kong) T3 2022 T2 2023 T3 2023 Volume de copeaux roulants4 2 782 29 054 32 459 Taux de réussite % 2,0% 3,2% 2.5% Gagner 56 931 813 Chute de la table de masse5 3 301 26 254 29 906 Taux de réussite % 24,2% 23,9% 24.9% Gagner 798 6 285 7 441 Volume de jeu électronique 1 696 11 627 14 298 Taux de réussite % 3,8% 3,8% 3.4% Gagner 64 443 492 Gain total de GGR6 918 7 659 8 746



Bilan et dividende

Le bilan du Groupe reste liquide et sain. Au 30 septembre 2023, la trésorerie et les placements liquides s’élevaient à 24,8 milliards de dollars et la trésorerie nette à 23,3 milliards de dollars. La dette s’élevait à 1,5 milliard de dollars, ce qui reflète principalement nos initiatives continues de gestion du rendement de la trésorerie, où les revenus d’intérêts sur les liquidités dépassent les coûts d’emprunt correspondants. Notre solide bilan combiné à des flux de trésorerie opérationnels substantiels nous permet de restituer du capital aux actionnaires via des dividendes et de financer notre pipeline de développement. Le Groupe a versé un dividende exceptionnel de 0,20 $ par action le 27 octobre 2023.

Galaxie Macao™

Galaxy Macau™ est le principal contributeur au chiffre d’affaires et aux résultats du Groupe. Le chiffre d’affaires net au troisième trimestre 2023 s’est élevé à 7,6 milliards de dollars, en hausse de 612 % sur un an et de 16 %…