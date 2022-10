Galaxy Buds2 Pro – Salle de presse mondiale de Samsung

Il n’est jamais facile de voir l’été se terminer, d’autant plus que la réalité de la rentrée scolaire et le retour de la semaine de travail de cinq jours pèsent lourdement sur nos esprits. Mais grâce aux Buds2 Pro de Samsung, les gens du monde entier peuvent entrer dans la saison de leur mieux et bénéficier des dernières technologies pour affronter tout ce que l’automne a à offrir.

Qu’il s’agisse de reprendre des appels professionnels en déplacement, de regarder une conférence virtuelle d’une nouvelle année scolaire ou de regarder votre service de streaming préféré alors que les nuits s’assombrissent, les Galaxy Buds2 Pro sont un accessoire essentiel pour rendre les activités d’automne fabuleuses.

Renforcés par la fonctionnalité, les Galaxy Buds2 Pro sont vraiment un accessoire indispensable pour ceux qui recherchent des expériences audio haut de gamme pouvant convenir à tous les styles de vie, besoins et personnalités. Avec l’introduction de ce dernier venu dans la gamme Galaxy Buds, Samsung continue d’innover sur le marché des écouteurs avec des fonctionnalités haut de gamme qui offrent les expériences d’écoute audio sans fil ultimes.

Conçu pour les passionnés de musique

Pour ceux qui aiment organiser la liste de lecture d’automne parfaite, faire des promenades matinales tout en écoutant les derniers morceaux ou podcasts sur le chemin du travail, une qualité audio supérieure est essentielle. Dans cet esprit, les Galaxy Buds2 Pro ont été créés pour offrir un son riche et net pour une expérience d’écoute totalement immersive.

Pour les mélomanes, les Galaxy Buds2 Pro offrent le moyen idéal de découvrir vos albums préférés, avec une plage dynamique élevée et une résolution sonore cristalline maintenant en audio Hi-Fi 24 bits sans fil, permettant aux auditeurs d’entendre les mélodies les plus silencieuses ou les plus nuancées. harmonies.

Grâce au traitement 24 bits des derniers smartphones Galaxy, les Galaxy Buds2 Pro fournissent des données 256 fois plus riches et un son robuste qui lutte contre les interférences, permettant aux utilisateurs d’entendre chaque son avec une clarté inégalée.

Parfait pour le chercheur de productivité

Alors que l’automne apporte un feuillage coloré et un air frais, il s’accompagne de déplacements plus fréquents pour se rendre au travail. Les distractions extérieures peuvent entraver la productivité lorsque vous essayez de prendre des appels en déplacement, qu’il s’agisse des bruits de la circulation, des sirènes d’une ambulance qui passe ou des autres navetteurs qui sont un peu trop bruyants. Pour aider les utilisateurs à rester concentrés sur le contenu qu’ils apprécient, les Galaxy Buds2 Pro combattent les sons de la vie quotidienne, minimisant les distractions et maximisant l’immersion.

Les Galaxy Buds2 Pro offrent une puissante capacité de suppression active du bruit (ANC) pour vous aider à rester connecté et concentré lorsque vous discutez avec des collègues pendant votre trajet du matin ou du soir. Les fonctions ANC améliorées, améliorées de 40 % par rapport au modèle précédent, garantissent que vous n’entendez que ce que vous voulez entendre tout en supprimant les bruits inutiles. Grâce à l’amélioration de l’ANC, Buds2 Pro peut vous aider dans divers aspects de votre vie quotidienne, vous permettant de rester connecté et à l’écoute où que vous soyez.

Les Galaxy Buds2 Pro offrent également un mode Conversation qui se concentre sur les discussions en face à face pour ajouter une couche supplémentaire de résolution cristalline.

Indispensable pour l’amateur de divertissement

La fin de l’été et le retour de l’automne apportent avec eux tous les nouveaux films et émissions de télévision pour leur prochaine saison, et nos sports préférés reviennent aux heures de grande écoute. C’est la période idéale de l’année pour les amateurs de divertissement. Les Galaxy Buds2 Pro vous permettent de vous immerger complètement dans tout ce que vous regardez en offrant une expérience de divertissement ultime.

Équipé d’Intelligent 360 Audio, Buds2 Pro offre un son hyper réaliste pour donner l’impression que les utilisateurs sont centrés sur l’action ou font partie de la foule du stade, créant ainsi l’expérience de divertissement ultime. L’audio plus profond et plus riche fourni en son surround complet crée une expérience totalement immersive et est pris en charge par 360 Audio avec Direct Multi-channel, qui est l’une des capacités audio les plus « réalistes » sur le marché des écouteurs. De plus, avec l’ajustement personnalisé et sécurisé des Galaxy Buds2 Pro, l’expérience de port est plus confortable que jamais.

Ainsi, bien qu’il ne soit jamais facile de dire adieu à l’été, Samsung contribue à rendre votre automne plus facile, plus productif et plus agréable avec les Galaxy Buds2 Pro.