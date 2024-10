Galaxy Buds 3 et 2 en vente pour Prime Day au Canada

Les Samsung Galaxy Buds3 font partie des meilleurs écouteurs que vous pouvez utiliser si vous utilisez Android et Windows, car ils disposent à la fois des fonctionnalités de connexion rapide de Google et de Windows. Sans oublier qu’ils sonnent bien et offrent une suppression active du bruit (ANC), ce qui est vraiment cool pour les écouteurs sans embouts en silicone.

Si vous souhaitez lire notre critique complète sur les bourgeons, vous pouvez la consulter ici.

Les têtes coûtent généralement 209 $, et avec le Offre Amazon Prime Day, ils sont tombés à 144 $ce qui est un prix plutôt intéressant compte tenu de la nouveauté et de la superbe qualité de ces têtes.

Si vous ne voulez pas dépenser autant, il y a aussi une promotion sur les Galaxy Buds2. Ils sont passés de 149 $ à 109 $. Ces écouteurs ont des embouts en silicone et ANC, mais ils ne disposent pas de la fonctionnalité intéressante de connexion rapide de Windows. Cela dit, la qualité sonore est plutôt bonne. Vous pouvez lire notre critique de ceux-ci ici.

Si vous êtes dans l’écosystème Apple, il existe également des offres sur les AirPods.