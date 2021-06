Galaxy Buds 2 à venir dans quelques options de couleurs douces

Nous approchons du point de l’année où nous avons besoin de nouveaux écouteurs de Samsung, et ne le sauriez-vous pas, il y a de nouveaux rendus qui font leur chemin sur Internet qui détaillent le prochain Galaxy Buds 2. Bon timing, internet !

posté par 91mobiles et prévus pour ce qui pourrait être un dévoilement au MWC cette semaine ou aux côtés du Galaxy Z Fold 3 en août, ces écouteurs sont apparemment disponibles en quatre couleurs : violet, vert, blanc et noir. Pour les spécifications, l’ANC (annulation active du bruit) n’est pas prévu, mais il y aura une réduction du bruit à bord, grâce au placement de micros supplémentaires à l’extérieur des écouteurs. La batterie devrait atteindre 60 mAh par bouton et 500 mAh pour le boîtier de charge. S’il y a une chose à laquelle nous nous attendons, c’est une bonne autonomie de la batterie, en particulier sans ANC réel intégré.

Dès que Samsung officialisera ces bourgeons, que ce soit cette semaine ou plus tard, nous vous le ferons savoir. Ne soyez pas non plus surpris si Samsung les offre aux acheteurs de leurs derniers smartphones cette année. C’est quelque chose à considérer.

// 91mobiles