Les tout nouveaux Galaxy A52, A52 5G et A72 sont livrés avec une gamme d’options de connectivité écosystémiques impressionnantes afin de vous garder connecté, partager et organisé.

Les utilisateurs des derniers appareils de la série Galaxy A peuvent désormais partager de la musique de manière transparente et sécurisée avec les appareils Galaxy et les Galaxy Buds de leurs amis grâce à des fonctionnalités telles que Partage de musique et Buds Together, ce qui évite de changer de connexion Bluetooth ou de partager des écouteurs.

Vous pouvez également garder un œil sur vos effets personnels, de vos appareils Galaxy à vos portefeuilles en passant par vos animaux de compagnie, avec les nouvelles fonctionnalités SmartThings Find et Galaxy SmartTag, qui vous permettent de vérifier l’emplacement de vos articles facilement et rapidement.

Découvrez la nouvelle gamme impressionnante de fonctionnalités d’écosystème et de connectivité Galaxy disponibles sur les derniers appareils Galaxy A dans les vidéos ci-dessous.